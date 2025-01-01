Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 24
Rise of the Northstar

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления RISE OF THE NORTHSTAR

27 июн 2025 : 		 LANDMVRKS в новом видео RISE OF THE NORTHSTAR

19 июн 2024 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

7 май 2024 : 		 Новая песня RISE OF THE NORTHSTAR

6 апр 2023 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

28 мар 2023 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

28 фев 2023 : 		 Караоке от RISE OF THE NORTHSTAR

20 янв 2023 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

20 сен 2021 : 		 Концертное видео RISE OF THE NORTHSTAR

21 июн 2020 : 		 Концертное видео от RISE OF THE NORTHSTAR

10 июн 2020 : 		 RISE OF THE NORTHSTAR выпускают ЕР

22 окт 2018 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

2 авг 2018 : 		 Новый альбом RISE OF THE NORTHSTAR выйдет осенью

14 июл 2018 : 		 Новые сингл и видео RISE OF THE NORTHSTAR

15 окт 2016 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

11 янв 2016 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

30 янв 2015 : 		 Новое видео RISE OF THE NORTHSTAR

19 ноя 2014 : 		 Новый альбом RISE OF THE NORTHSTAR доступен для прослушивания

14 ноя 2014 : 		 Превью нового материала RISE OF THE NORTHSTAR

1 ноя 2014 : 		 Новая песня RISE OF THE NORTHSTAR
Профессиональное видео с выступления RISE OF THE NORTHSTAR



Профессиональное видео с выступления RISE OF THE NORTHSTAR, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже:

Nekketsu
Welcame (Furyo State of Mind)
Crank It Up
Here Comes the Boom
One Love
Showdown
Neo Paris
Bosozoku
Demonstrating My Saiya Style
Rise
Again and Again




просмотров: 52

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом