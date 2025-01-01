сегодня



Профессиональное видео полного выступления SABATON



Профессиональное видео полного выступления SABATON, которое состоялось в рамках Gamescom 2025, доступно для просмотра ниже:



Ghost Division

The Last Stand

The Red Baron

Great War

Fields of Verdun

Bismarck

Resist and Bite

Soldier of Heaven (with a snippet of ABBA's "Dancing Queen" after the first chorus)

Hordes of Khan

The Attack of the Dead Men (History Version, Joakim's mic died (no vocals))

Carolus Rex (Swedish version)

Stormtroopers

Christmas Truce

Night Witches

Steel Commanders

Primo Victoria

La bamba ([traditional] cover) (not full song, just teasing while Joakim drinks beer)

Swedish Pagans (Extended bridge)

To Hell and Back (Extended outro)







