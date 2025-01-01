Arts
Новости
Architects

30 сен 2025 : 		 ARCHITECTS впервые стали первыми

3 мар 2025 : 		 HOUSE OF PROTECTION в новом клипе ARCHITECTS

2 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания

25 фев 2025 : 		 Новая песня ARCHITECTS

15 янв 2025 : 		 Новое видео ARCHITECTS

15 дек 2024 : 		 Новое видео ARCHITECTS

20 ноя 2024 : 		 Новое видео ARCHITECTS

10 апр 2024 : 		 Новая песня ARCHITECTS

4 дек 2023 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCHITECTS

28 мар 2023 : 		 Концертное видео ARCHITECTS

15 дек 2022 : 		 Видео с текстом от ARCHITECTS

21 окт 2022 : 		 Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания

17 окт 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

31 авг 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

12 июл 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 апр 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

27 янв 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ARCHITECTS

15 ноя 2021 : 		 Стрим от ARCHITECTS

30 мар 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 мар 2021 : 		 ARCHITECTS впервые стали первыми

22 фев 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 фев 2021 : 		 Новая песня ARCHITECTS

20 янв 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

3 дек 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 окт 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS
ARCHITECTS впервые стали первыми



ARCHITECTS впервые в истории стали номером один в чартах U.S. Active Rock Radio благодаря синглу "Everything Ends" из выпущенного зимой альбома "The Sky, The Earth & All Between".

Сингл уже набрал более 25 миллионов стримов, что подчеркивает растущее влияние группы как на поклонников, так и на радио. Это достижение превосходит их предыдущий хит "Animals", который в 2021 году занял 6-ю строчку на MediaBase и 5-ю строчку в Billboard Rock Airplay, что свидетельствует о неуклонном росте интереса к ARCHITECTS в Америке. Тем временем, "The Sky, The Earth & All Between" разошелся тиражом более 80 000 экземпляров, что еще больше укрепило успех альбома.




