ARCHITECTS впервые стали первыми

сегодня



ARCHITECTS впервые в истории стали номером один в чартах U.S. Active Rock Radio благодаря синглу "Everything Ends" из выпущенного зимой альбома "The Sky, The Earth & All Between".



Сингл уже набрал более 25 миллионов стримов, что подчеркивает растущее влияние группы как на поклонников, так и на радио. Это достижение превосходит их предыдущий хит "Animals", который в 2021 году занял 6-ю строчку на MediaBase и 5-ю строчку в Billboard Rock Airplay, что свидетельствует о неуклонном росте интереса к ARCHITECTS в Америке. Тем временем, "The Sky, The Earth & All Between" разошелся тиражом более 80 000 экземпляров, что еще больше укрепило успех альбома.







