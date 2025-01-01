Новый сингл KREATOR уже в пятницу

сегодня



KREATOR выпустят новую работу, получившую название "Krushers Of The World", 16 января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Fascination Street Studios, Örebro, Sweden с продюсером Jens'ом Bogren'ом. Релиз первого сингла, "Seven Serpents", намечен на 26 сентября.







