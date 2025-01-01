Arts
Новости
O <- TOP5 <-
Kreator

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

5 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

26 май 2024 : 		 Видео с текстом от KREATOR

17 май 2024 : 		 Никакого альбома KREATOR до 2026 года!

25 мар 2024 : 		 Бокс-сет KREATOR выйдет весной

2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару

20 фев 2024 : 		 Барабанщик KREATOR исполняет

28 дек 2023 : 		 Лидер KREATOR подвел итоги года
Новый сингл KREATOR уже в пятницу



zoom
KREATOR выпустят новую работу, получившую название "Krushers Of The World", 16 января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Fascination Street Studios, Örebro, Sweden с продюсером Jens'ом Bogren'ом. Релиз первого сингла, "Seven Serpents", намечен на 26 сентября.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 38

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
