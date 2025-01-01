сегодня



VINCE NEIL: «У меня было три небольших, а потом один серьезный приступ»



VINCE NEIL в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, как он понял, что у него был приступ:



«Была рождественская ночь, и я лег спать. Я проснулся и не смог встать с постели. Я такой: "Что происходит?" И у меня не слушалась левая нога, не слушалась левая рука. Так что мне пришлось попросить помощи, чтобы встать с постели. Я не мог самостоятельно приподняться, чтобы устроиться поудобнее. И мне понадобилась помощь. И медленно, но верно ко мне вернулась чувствительность в ногах. Мне пришлось заново учиться ходить. Я перешел с инвалидной коляски на ходунки, потом на трость, и теперь я могу ходить, но в течение пяти месяцев я просто ходил, не зная, что будет дальше. И врач сказал, что я, вероятно, больше не выйду на сцену. А я же решил: "Нет, чувак. Я не могу этого позволить." Так что я просто пытался. Я старался изо всех сил, чтобы вернуться в форму и выйти на сцену. И мне было очень грустно отменять концерты, но я просто еще не был готов. Я еще не был готов вернуться на сцену. Это было действительно грустно, но теперь понятно, что оно того стоило, ведь я могу выходить на сцену и петь, и все такое».



На вопрос ведущего сразу ли он понял, что перенес инсульт, Vince ответил:



«Ну, у Рейн [тогдашней девушки Винса] есть тетя, которая работает медсестрой, и она позвонила своей тете, и та сказала: "С ним вот такое" и [ее тетя] ответила: "У него случился инсульт". И к тому времени было уже слишком поздно ехать в больницу, потому что нужно было добраться [туда] в течение примерно 12 часов или около того. И я подумал: "О, это пройдет. Это пройдет. О, ну, все вернется через некоторое время". Но этого не произошло. Да, это было самое трудное. Потом я поехал в больницу. Там сказали, что у меня был инсульт, и сказали: "Мы ничего не можем для вас сейчас сделать, потому что у вас это уже было, и время прошло". Там дали лекарство — от него у вас не будет неметь бок».



По поводу того, что стало причиной его инсульта, Vince сказал:



«Ну, они сказали, что у меня в ноге образовался тромб, который добрался до мозга. И они показали мне — ко мне приходил невролог, и они сделали рентген и все такое, и вы видите, что у меня в мозгу рубцы. [И они сказали]: "Смотри, вот где у тебя был инсульт".



Далее Neil рассказал, что его отец "умер от инсульта" в марте 2021 года.



«Я перевез его в Нэшвилл, прямо через дорогу от моего дома. И ему было очень плохо. Он не мог говорить. Это было действительно печально. Ему нужен был помощник, у него была инвалидная коляска с электроприводом и все такое прочее. Он боролся с этим, но инсульт просто вырубил его».



Что касается восстановления после инсульта, Vince сказал:



«Я много занимался физиотерапией. Сначала я отправился на 10 дней в одно место в Нэшвилле, и они с самого начала работали со мной, чтобы вернуть мне память. Потом я просто нанял физиотерапевта, чтобы он приходил ко мне домой каждый день. И он был физиотерапевтом, который занимается футболистами и тому подобным, он заставил меня бегать и делать все это на стремянке, а лестницу — на полу, бегать взад-вперед, делать массаж кисти, предплечья. Но он вернул все обратно. Он помог мне пройти через все это».



Vince рассказал, что от врачей он узнал, что на самом деле у него было "четыре инсульта за эти годы. О двух из них я даже не подозревал. Один из них был мини-инсультом, и я просто потерял чувствительность в руке. И на этом все закончилось. C этим я справился довольно быстро. Но вот этот, последний, был серьезным».



На вопрос, как врачи узнали, что у него были другие инсульты в прошлом, Vince ответил:



«Потому что они cмогли увидеть это в мозгу. Там остались рубцы примерно в том же месте. У меня было четыре рубцы, так что невролог сказал, что это все последствия инсульта».



Vince добавил, что только сейчас узнал, что у него были и другие инсульты.



«Я не могу вспомнить, когда еще я чувствовал себя странно или что-то в этом роде. Должно быть, это случилось, и я справился с этим. Я даже ни о чем не подозревал».



Что касается того, когда он принял решение вернуться на концертную сцену, он сказал:



«У меня были запланированы концерты, в том числе с сольной группой, которые я отменил. А потом я вернулся и попытался дать три [сольных] концерта [в августе]. И с ними все было в порядке, но я должен был их тоже отменить. Но я не был на сто процентов готов вернуться на сцену. Для меня это было немного рановато, и я тогда подумал: "Мне нужно почаще приходить в себя". И сейчас я на 95 процентов в порядке. Я бы хотел, чтобы и остальные 5 процентов.… Я действительно хотел подготовиться к [концерту MÖTLEY CRÜE]. Есть вещи, которые я все еще не могу делать на сцене. Тяжело бегать взад-вперед по этой сцене. Эта сцена такая огромная. Но я начинаю к этому привыкать».



Neil также обратил внимание на тот факт, что MOTLEY CRUE не раскрывали точную причину проблем со здоровьем, пока он не рассказал Las Vegas Review-Journal, что перенес инсульт, когда спал рождественской ночью, и проснулся на следующий день, не в силах встать.



«Я просто сказал: "Давайте просто скажем, что это медицинская проблема, и мне пришлось отменить концерт", — пусть люди сами придумывают, чего они хотят. Но потом я решил, что, вероятно, пришло время рассказать людям, что же было на самом деле. И вот у меня было интервью с Джоном [Катсилометесом из Las Vegas Review-Journal], и я рассказал ему. И это разошлось повсюду. Это просто какое-то безумие!»







+0 -0



просмотров: 117

