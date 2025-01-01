Arts
Новости
6 окт 2025 : 		 Вокалист ATREYU: «Мы далеки от распада»

21 сен 2025 : 		 Новая песня ATREYU

26 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек ATREYU

10 июл 2025 : 		 У ATREYU есть десять песен

4 июн 2025 : 		 Вокалист ATREYU обсудил перемены в составе

25 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Рад, что уехал из Калифорнии»

17 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Что-то новое от нас будет в 26»

1 дек 2024 : 		 Басист ATREYU: «Сложнее всего далось шоу с IRON MAIDEN»

7 окт 2024 : 		 Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA

28 сен 2024 : 		 Кавер-версия TOM PETTY от ATREYU

3 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза ATREYU

21 июл 2024 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от ATREYU

14 июн 2024 : 		 Новое видео ATREYU

12 июн 2024 : 		 Вокалист ATREYU о юбилейных концертах

19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР

19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»

8 июл 2023 : 		 Новый ЕР ATREYU выйдет летом

23 апр 2023 : 		 Новое видео ATREYU
Вокалист ATREYU: «Мы далеки от распада»



BRANDON SALLER в недавнем интервью Sultans Of Slack прокомментировал слухи о распаде коллектива, которые поползли после сообщения "R.I.P." в социальных сетях:

«Мы с Porter [басист ATREYU Marc McKnight] придумали сделать так в качестве презентации [«Dead»]. И мы подумали: ладно, есть вероятность, что люди могут подумать, что мы распадаемся. Но здравый смысл подсказывал: "Они были группой 27 лет. Они, наверное, не собираются распадаться, просто сделав черную фотографию и написав «R.I.P.». Но нифига — получили настоящий ураган. Люди посылали нам напряженные, кризисные сообщения — со всего мира. Один чувак из Японии прислал нам сообщение на японском, а потом перевели на английский. [Это было что-то вроде] "Пожалуйста, не позволяйте [этому быть правдой]. Вы не можете [расстаться]". Мы хотели что-то сказать, но потом просто не смогли. Но это был настоящий пожар. С этим роликом произошло много такого, чего я не ожидал. Но все получилось. Я имею в виду, в конце концов, это сработало. Люди говорили: «Блин, это чертовски глупо». Типа: «Ну, ты же говорил об этом?» «Да». «На всякий случай».

В наше время трудно привлечь внимание людей, к сожалению, [если] группа просто говорит: »Эй, у нас новая песня". Но если вы скажете: «Мы можем распасться, а можем и не распасться», они, возможно, прислушаются к вам больше. И в этом есть смысл. С песней под названием «Dead» какие есть варианты продвижения? Есть только несколько вариантов, которые мы могли бы реализовать».

Saller добавил: «Мы далеки от распада. У нас есть еще как минимум шесть месяцев. [Смеется]».




просмотров: 117

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
