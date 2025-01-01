сегодня



Вокалист ATREYU: «Мы далеки от распада»



BRANDON SALLER в недавнем интервью Sultans Of Slack прокомментировал слухи о распаде коллектива, которые поползли после сообщения "R.I.P." в социальных сетях:



«Мы с Porter [басист ATREYU Marc McKnight] придумали сделать так в качестве презентации [«Dead»]. И мы подумали: ладно, есть вероятность, что люди могут подумать, что мы распадаемся. Но здравый смысл подсказывал: "Они были группой 27 лет. Они, наверное, не собираются распадаться, просто сделав черную фотографию и написав «R.I.P.». Но нифига — получили настоящий ураган. Люди посылали нам напряженные, кризисные сообщения — со всего мира. Один чувак из Японии прислал нам сообщение на японском, а потом перевели на английский. [Это было что-то вроде] "Пожалуйста, не позволяйте [этому быть правдой]. Вы не можете [расстаться]". Мы хотели что-то сказать, но потом просто не смогли. Но это был настоящий пожар. С этим роликом произошло много такого, чего я не ожидал. Но все получилось. Я имею в виду, в конце концов, это сработало. Люди говорили: «Блин, это чертовски глупо». Типа: «Ну, ты же говорил об этом?» «Да». «На всякий случай».



В наше время трудно привлечь внимание людей, к сожалению, [если] группа просто говорит: »Эй, у нас новая песня". Но если вы скажете: «Мы можем распасться, а можем и не распасться», они, возможно, прислушаются к вам больше. И в этом есть смысл. С песней под названием «Dead» какие есть варианты продвижения? Есть только несколько вариантов, которые мы могли бы реализовать».



Saller добавил: «Мы далеки от распада. У нас есть еще как минимум шесть месяцев. [Смеется]».







