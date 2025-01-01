Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
[= ||| все новости группы



*

Napalm Death

*



25 сен 2025 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о том, что группу называют политической

18 апр 2025 : 		 NAPALM DEATH выступили без MARK 'BARNEY' GREENWAY

9 апр 2025 : 		 JELLO BIAFRA присоединился на сцене к NAPALM DEATH

24 фев 2025 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 дек 2023 : 		 NAPALM DEATH — это хаос!

16 ноя 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH назвал Ронни Джеймса Дио своим рок-богом

4 окт 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH: «Может, в 2024 году отправимся в студию»

15 сен 2023 : 		 Бой Джордж проникся NAPALM DEATH

5 июн 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH выпускает биографию

6 мар 2023 : 		 Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку

19 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»

12 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых

1 июн 2022 : 		 Вышла фигурка NAPALM DEATH

11 фев 2022 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

8 дек 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»

10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист NAPALM DEATH о том, что группу называют политической



zoom
Mark "Barney" Greenway в подкасте "One Life One Chance With Toby Morse" обсудил тот факт, что NAPALM DEATH часто записывают в политически активную группу:

«В конечном счёте суть политики в том, что она бессмысленна, если вы не ставите людей на первое место. В этом суть. Не имеет значения, как вы себя позиционируете. Главное, по крайней мере для меня, — оставаться человеком. Это важнее всего. Так что хотя я в некотором роде немного неуверен в себе, потому что, несмотря на то, что моё воспитание было в некотором роде — ненавижу это говорить, это звучит немного надуманно, — но я в некотором роде воспитывался на левых взглядах. Мой отец и мои братья были членами профсоюза, который в Великобритании традиционно придерживался левых взглядов. Та же ситуация и в США, но сейчас, я думаю, в меньшей степени. В Великобритании так было всегда — если ты член профсоюза, то, как правило, ты придерживаешься левых взглядов. Итак, это среда, в которой я вырос. И ещё я некоторое время был представителем профсоюза. Так что да, это было моё прошлое. Но помимо всего этого в годы моего становления — в 14, 15, 16 лет, когда начинаешь задумываться о разных вещах, — я думал: "Я принесу пользу миру, если я всегда буду стараться отстаивать мир во всём мире и достоинство каждого". Так что мы стремимся именно к этому — и сейчас стремимся, каждый по-своему, в меру своих возможностей».

Он добавил, что поляризация не является новым явлением, но сейчас она более заметна благодаря социальным сетям:

«Дело в том, что очень легко посмотреть на то, что происходит сейчас, и сказать: "Сейчас всё хуже, чем когда-либо", но во всём мире всегда происходило довольно много подобных событий».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом