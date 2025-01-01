сегодня



Вокалист NAPALM DEATH о том, что группу называют политической



Mark "Barney" Greenway в подкасте "One Life One Chance With Toby Morse" обсудил тот факт, что NAPALM DEATH часто записывают в политически активную группу:



«В конечном счёте суть политики в том, что она бессмысленна, если вы не ставите людей на первое место. В этом суть. Не имеет значения, как вы себя позиционируете. Главное, по крайней мере для меня, — оставаться человеком. Это важнее всего. Так что хотя я в некотором роде немного неуверен в себе, потому что, несмотря на то, что моё воспитание было в некотором роде — ненавижу это говорить, это звучит немного надуманно, — но я в некотором роде воспитывался на левых взглядах. Мой отец и мои братья были членами профсоюза, который в Великобритании традиционно придерживался левых взглядов. Та же ситуация и в США, но сейчас, я думаю, в меньшей степени. В Великобритании так было всегда — если ты член профсоюза, то, как правило, ты придерживаешься левых взглядов. Итак, это среда, в которой я вырос. И ещё я некоторое время был представителем профсоюза. Так что да, это было моё прошлое. Но помимо всего этого в годы моего становления — в 14, 15, 16 лет, когда начинаешь задумываться о разных вещах, — я думал: "Я принесу пользу миру, если я всегда буду стараться отстаивать мир во всём мире и достоинство каждого". Так что мы стремимся именно к этому — и сейчас стремимся, каждый по-своему, в меру своих возможностей».



Он добавил, что поляризация не является новым явлением, но сейчас она более заметна благодаря социальным сетям:



«Дело в том, что очень легко посмотреть на то, что происходит сейчас, и сказать: "Сейчас всё хуже, чем когда-либо", но во всём мире всегда происходило довольно много подобных событий».







