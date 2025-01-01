сегодня



K.K. DOWNING продюсирует TAILGUNNER



TAILGUNNER, недавно заключившие контракт с лейблом Napalm Records, сообщили, что продюсером их нового релиза будет K.K. DOWNING



«Это знаковые партнерские отношения, такие как denim and leather, Jack and Coke, swords and tequila. Теперь мы надеемся добавить в этот список TAILGUNNER и Napalm Records.



Мы гордимся тем, что играем чистый хэви-метал, без извинений и компромиссов. Вот почему, присоединившись к крупнейшему в мире независимому металл-лейблу, мы чувствуем себя как дома.



Блицкриг наших первых трех лет в качестве группы продолжается полным ходом — с нашим грядущим вторым альбомом и вместе с невероятной командой Napalm, стоящей за нами, и великим и легендарным K.K. DOWNING'ом, продюсирующим пластинку, мы завоевываем мир и водружаем знамя британского металла прямо в центре внимания. на вершине всего этого. Heavy metal for eternity!»







