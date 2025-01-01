Arts
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Tailgunner

K.K. DOWNING продюсирует TAILGUNNER



TAILGUNNER, недавно заключившие контракт с лейблом Napalm Records, сообщили, что продюсером их нового релиза будет K.K. DOWNING

«Это знаковые партнерские отношения, такие как denim and leather, Jack and Coke, swords and tequila. Теперь мы надеемся добавить в этот список TAILGUNNER и Napalm Records.

Мы гордимся тем, что играем чистый хэви-метал, без извинений и компромиссов. Вот почему, присоединившись к крупнейшему в мире независимому металл-лейблу, мы чувствуем себя как дома.

Блицкриг наших первых трех лет в качестве группы продолжается полным ходом — с нашим грядущим вторым альбомом и вместе с невероятной командой Napalm, стоящей за нами, и великим и легендарным K.K. DOWNING'ом, продюсирующим пластинку, мы завоевываем мир и водружаем знамя британского металла прямо в центре внимания. на вершине всего этого. Heavy metal for eternity!»




просмотров: 92

