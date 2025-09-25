сегодня



Зачем гитарист SCORPIONS создал группу



RUDOLF SCHENKER в недавнем интервью ответил на вопрос, чем он руководствовался, создавая группу 60 лет назад:



«Прежде всего, ничто не даётся легко. Итак, для меня это важный момент, но позже я понял, почему я это сделал. Это потому, что я ставил перед собой очень важную цель. Я считал её настолько важной, что другие люди, возможно, считали меня глупым и сумасшедшим. Я решил, что послевоенному поколению, к которому принадлежим мы с Klaus'ом, было бы здорово выйти в мир и показать людям, что это новое поколение. Они не придут с танками и не начнут войну. Что появилось новое поколение, которое создаёт музыку».







