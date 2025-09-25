Arts
25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

18 мар 2025 : 		 Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS

21 фев 2025 : 		 SCORPIONS опять хотят в студию

14 фев 2025 : 		 Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной

3 фев 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS
Зачем гитарист SCORPIONS создал группу



RUDOLF SCHENKER в недавнем интервью ответил на вопрос, чем он руководствовался, создавая группу 60 лет назад:

«Прежде всего, ничто не даётся легко. Итак, для меня это важный момент, но позже я понял, почему я это сделал. Это потому, что я ставил перед собой очень важную цель. Я считал её настолько важной, что другие люди, возможно, считали меня глупым и сумасшедшим. Я решил, что послевоенному поколению, к которому принадлежим мы с Klaus'ом, было бы здорово выйти в мир и показать людям, что это новое поколение. Они не придут с танками и не начнут войну. Что появилось новое поколение, которое создаёт музыку».




25 сен 2025
BaphometsGuitar
Клаус сдал сильно, давненько их не слышал
25 сен 2025
F
Family Ghost
BaphometsGuitar, да, он хорошо держался до 2020. Последние пять лет кривая уверенно идет вниз, как в плане вокала, так и банального физического состояния. Старость не радость
просмотров: 272

