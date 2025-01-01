Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
[= ||| все новости группы



*

Howl Owl Howl

*
| - |

|||| сегодня

Участники THE BLACK CROWES, REM и HOOTIE & THE BLOWFISH в HOWL OWL HOWL



zoom
Вокалист HOOTIE & THE BLOWFISH Darius Rucker, один из основателей REM Mike Mills и барабанщик THE BLACK CROWES Steve Gorman основали группу HOWL OWL HOWL, которая выпустит дебютный сингл, "My Cologne", 31 октября.

Rucker: «Здорово снова выступать с рок-группой. Это похоже на то, как собираются друзья, но в то же время ты можешь играть со своими кумирами. Материал, который мы пишем, сильно отличается от всего, что я пробовал делать раньше».

Mills: «Вы никогда не сможете объяснить взаимную симпатию в группе. Мы все нравимся друг другу. И мы все восхищаемся друг другом в музыкальном плане. Все это объединяет, и если бы это не было весело, мы бы этим заниматься не стали!»

Gorman: «Концепция с самого первого дня была такова: "Давайте просто напишем несколько песен вместе и посмотрим получится ли из этого что-нибудь классное, кроме этого, никакого грандиозного замысла не было. И тогда мы все вдруг поняли: "Это на самом деле очень вкусно!" Я полагаю, мы что-то выловили»

Rucker: «Когда мы пишем песни, это здорово — делать их так, как мы делали это в свое время. Я надеюсь, что люди послушают это и поймут, что это просто три старых друга по рок-н-роллу, которые начали тусоваться вместе»

Gorman: «Нам всем очень понравился этот альбом. Мы знали, что это будет весело, и мы знали, что это будет круто, и все такое прочее, но это нечто большее. Это тот альбом, который нам понравился бы, когда мы были намного моложе. Это пластинка, которой мы гордились бы в любой другой нашей группе».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 9

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом