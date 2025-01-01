сегодня



Участники THE BLACK CROWES, REM и HOOTIE & THE BLOWFISH в HOWL OWL HOWL



Вокалист HOOTIE & THE BLOWFISH Darius Rucker, один из основателей REM Mike Mills и барабанщик THE BLACK CROWES Steve Gorman основали группу HOWL OWL HOWL, которая выпустит дебютный сингл, "My Cologne", 31 октября.



Rucker: «Здорово снова выступать с рок-группой. Это похоже на то, как собираются друзья, но в то же время ты можешь играть со своими кумирами. Материал, который мы пишем, сильно отличается от всего, что я пробовал делать раньше».



Mills: «Вы никогда не сможете объяснить взаимную симпатию в группе. Мы все нравимся друг другу. И мы все восхищаемся друг другом в музыкальном плане. Все это объединяет, и если бы это не было весело, мы бы этим заниматься не стали!»



Gorman: «Концепция с самого первого дня была такова: "Давайте просто напишем несколько песен вместе и посмотрим получится ли из этого что-нибудь классное, кроме этого, никакого грандиозного замысла не было. И тогда мы все вдруг поняли: "Это на самом деле очень вкусно!" Я полагаю, мы что-то выловили»



Rucker: «Когда мы пишем песни, это здорово — делать их так, как мы делали это в свое время. Я надеюсь, что люди послушают это и поймут, что это просто три старых друга по рок-н-роллу, которые начали тусоваться вместе»



Gorman: «Нам всем очень понравился этот альбом. Мы знали, что это будет весело, и мы знали, что это будет круто, и все такое прочее, но это нечто большее. Это тот альбом, который нам понравился бы, когда мы были намного моложе. Это пластинка, которой мы гордились бы в любой другой нашей группе».











