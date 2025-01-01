×
Новое видео TESTAMENT
82
Умер вокалист AT THE GATES
32
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
27
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
26
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
25
Long Distance Calling
Германия
Post Rock
http://www.longdistancecalling.de
Myspace:
http://www.myspace.com/longdistancecalling
Facebook:
https://www.facebook.com/longdistancecalling/
25 сен 2025
:
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
15 июл 2022
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
1 июн 2022
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
22 апр 2022
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
3 авг 2020
:
Видео полного выступления LONG DISTANCE CALLING
2 янв 2019
:
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
15 янв 2018
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
25 ноя 2017
:
LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале
3 ноя 2016
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
13 апр 2016
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
26 янв 2016
:
LONG DISTANCE CALLING нашли вокалиста
7 мар 2013
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
11 янв 2013
:
Новая песня LONG DISTANCE CALLING
20 окт 2012
:
LONG DISTANCE CALLING представили нового вокалиста
29 июн 2012
:
LONG DISTANCE CALLING работают над новыми песнями
26 фев 2011
:
Новая песня LONG DISTANCE CALLING
19 янв 2011
:
Вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX на альбоме LONG DISTANCE CALLING
3 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового релиза LONG DISTANCE CALLING
4 сен 2010
:
LONG DISTANCE CALLING записывают новый альбом
сегодня
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
LONG DISTANCE CALLING в декабре на двойном виниле+Blu-ray или CD+Blu-ray выпустят концертную пластинку Live At Lichtburg, фрагмент из которой, “Kamilah”, доступен ниже:
Side A:
“Enter: Death Box”
“Blades”
“Kamilah”
“Giants Leaving”
“Hazard”
Side B:
“Immunity”
“500 Years”
“Eraser”
Side C:
“Apparitions”
“Black Paper Planes”
Side D:
“Out There”
“Metulsky Curse Revisited”
Blu-ray tracklisting:
“Enter: Death Box”
“Blades”
“Kamilah”
“Giants Leaving”
“Hazard”
“Immunity”
“500 Years”
“Eraser”
“Apparitions”
“Black Paper Planes”
“359”
“Sundown Highway”
“Out There”
“Metulsky Curse Revisited”
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 64
Сообщений нет