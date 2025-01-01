Arts
Новости
Long Distance Calling

25 сен 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

15 июл 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

1 июн 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

22 апр 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления LONG DISTANCE CALLING

2 янв 2019 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

15 янв 2018 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

25 ноя 2017 : 		 LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале

3 ноя 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

13 апр 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

26 янв 2016 : 		 LONG DISTANCE CALLING нашли вокалиста

7 мар 2013 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

11 янв 2013 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

20 окт 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING представили нового вокалиста

29 июн 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING работают над новыми песнями

26 фев 2011 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

19 янв 2011 : 		 Вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX на альбоме LONG DISTANCE CALLING

3 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза LONG DISTANCE CALLING

4 сен 2010 : 		 LONG DISTANCE CALLING записывают новый альбом
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING



LONG DISTANCE CALLING в декабре на двойном виниле+Blu-ray или CD+Blu-ray выпустят концертную пластинку Live At Lichtburg, фрагмент из которой, “Kamilah”, доступен ниже:

Side A:
“Enter: Death Box”
“Blades”
“Kamilah”
“Giants Leaving”
“Hazard”

Side B:
“Immunity”
“500 Years”
“Eraser”

Side C:
“Apparitions”
“Black Paper Planes”

Side D:
“Out There”
“Metulsky Curse Revisited”

Blu-ray tracklisting:

“Enter: Death Box”
“Blades”
“Kamilah”
“Giants Leaving”
“Hazard”
“Immunity”
“500 Years”
“Eraser”
“Apparitions”
“Black Paper Planes”
“359”
“Sundown Highway”
“Out There”
“Metulsky Curse Revisited”




