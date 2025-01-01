Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Кавер-версия NINE INCH NAILS от BLUE HERON



BLUE HERON представили видео на собственное прочтение композиции NINE INCH NAILS “Head Like A Hole”. Этот трек взят из трибьют-альбома Best Of Nine Inch Nails Redux, выход которого намечен на 28 ноября:

Snakemother – “The Day The World Went Away” / “Sin”
Blue Heron – “Head Like A Hole”
Graycon – “Right Where It Belongs”
The Ocean – “Even Deeper”
Evi Vine – “This Isn’t The Place”
Nonexistent Night – “The Perfect Drug”
The Moth Gatherer – “The Hand That Feeds”
Chrome Ghost – “Every Day Is Exactly The Same”
Marissa Nadler – “The Great Below”
Bees Made Honey In The Vein Tree – “Over & Out”
Thou – “Suck”
Orbiter – “Terrible Lie”
Bleakheart – “Something I Could Never Have”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
