Кавер-версия NINE INCH NAILS от BLUE HERON

BLUE HERON представили видео на собственное прочтение композиции NINE INCH NAILS “Head Like A Hole”. Этот трек взят из трибьют-альбома Best Of Nine Inch Nails Redux, выход которого намечен на 28 ноября:
Snakemother – “The Day The World Went Away” / “Sin”
Blue Heron – “Head Like A Hole”
Graycon – “Right Where It Belongs”
The Ocean – “Even Deeper”
Evi Vine – “This Isn’t The Place”
Nonexistent Night – “The Perfect Drug”
The Moth Gatherer – “The Hand That Feeds”
Chrome Ghost – “Every Day Is Exactly The Same”
Marissa Nadler – “The Great Below”
Bees Made Honey In The Vein Tree – “Over & Out”
Thou – “Suck”
Orbiter – “Terrible Lie”
Bleakheart – “Something I Could Never Have”
