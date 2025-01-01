“The Bible Of Witch Chase”, новая песня MYSTIC CIRCLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hexenbrand 1486", релиз которого намечен на 31 октября на Reigning Phoenix Music:
“Luciferian”
“The Scarlet Queen Of Harlots”
“Boogeyman”
“In The Sign Of The Goat”
“Ghost Of Whitechapel”
“Institoris (Heinrich Kramer)”
“The Bible Of Witch Chase”
“Blutschande Unzucht Sodomie”
“Dance On The Wings Of Black Magic”
“Zeugnis Der Verachtung” (Outro)
