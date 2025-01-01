Юбилейное издание THIN LIZZY выйдет осенью

|
|
|
все новости группы
|
Ирландия
17 мар 2021 :
|
DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
18 ноя 2020 :
|
Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY
1 окт 2020 :
|
Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью
25 авг 2020 :
|
DANKO JONES исполняет THIN LIZZY
22 авг 2020 :
|
Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью
21 авг 2020 :
|
Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY
16 авг 2020 :
|
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер
18 июн 2020 :
|
Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью
10 июн 2020 :
|
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью
19 май 2020 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY
2 фев 2020 :
|
ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY
31 янв 2020 :
|
TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY
19 янв 2020 :
|
SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 ноя 2019 :
|
Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY
30 окт 2019 :
|
Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле
29 окт 2019 :
|
Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»
17 окт 2019 :
|
SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019 :
|
Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?
14 авг 2019 :
|
Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию
13 авг 2019 :
|
TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY
23 янв 2019 :
|
Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY
1 ноя 2017 :
|
Основатель THIN LIZZY выпускает альбом
6 янв 2017 :
|
Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY
5 дек 2016 :
|
VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS
20 июн 2016 :
|
Видео с выступления THIN LIZZY
20 апр 2016 :
|
Басист AEROSMITH и барабанщик JUDAS PRIEST выступят с THIN LIZZY
12 апр 2016 :
|
Гитарист THIN LIZZY исполнил хиты группы с оркестром
26 янв 2016 :
|
Оригинальный гитарист THIN LIZZY выпускает сольную работу
20 янв 2016 :
|
Барабанщик MOTÖRHEAD в THIN LIZZY
31 июл 2013 :
|
Переиздание "Thunder And Lightning" THIN LIZZY выйдет в сентябре
18 дек 2012 :
|
THIN LIZZY назовут имя новой группы на Рождество
17 дек 2012 :
|
THIN LIZZY вернулись «домой»
2 дек 2012 :
|
SCOTT GORHAM: "Я никогда не смогу отказаться от THIN LIZZY"
1 дек 2012 :
|
Видео с выступления THIN LIZZY
18 сен 2012 :
|
KEVIN SHIRLEY будет продюсировать новый альбом THIN LIZZY
26 июл 2012 :
|
Видео с выступления THIN LIZZY
25 июн 2012 :
|
THIN LIZZY приступают к записи
5 янв 2012 :
|
"Потерянные" записи THIN LIZZY выйдут в этом году
28 июл 2011 :
|
MICHAEL MONROE присоединился на сцене к THIN LIZZY
25 июл 2011 :
|
Видео концерта THIN LIZZY
14 июл 2011 :
|
Видео с выступления THIN LIZZY
5 апр 2011 :
|
THIN LIZZY взяли гитариста GUNS N' ROSES для тура
5 мар 2011 :
|
Книга о THIN LIZZY выйдет в марте
18 фев 2011 :
|
BRIAN ROBERTSON почтил память Гэри Мура
7 фев 2011 :
|
Найдено редкое видео THIN LIZZY
7 фев 2011 :
|
JOHN SYKES о Гэри Муре
7 фев 2011 :
|
Участники THIN LIZZY о смерти GARY MOORE
18 янв 2011 :
|
Редкий трек PHIL'a LYNOTT'a
13 янв 2011 :
|
Виниловая лихорадка THIN LIZZY
8 янв 2011 :
|
THIN LIZZY открыли европейское турне
12 май 2010 :
|
THIN LIZZY представили новый состав
3 июл 2009 :
|
John Sykes ушел из THIN LIZZY
2 окт 2007 :
|
Переиздание THIN LIZZY
|
|
|
сегодня
Юбилейное издание THIN LIZZY выйдет осенью
21 ноября по случаю 40-летия, THIN LIZZY выпустят Night Life / Fighting Super Deluxe 40th Anniversary 6CD/Blu-Ray Boxset:
Disc One: Night Life
Nightlife Original Mix
“She Knows”
“Night Life”
“It’s Only Money”
“Still In Love with You”
“Frankie Carroll”
“Showdown”
“Banshee”
“Philomena”
“Sha La La”
“Dear Heart”
Night Life 2024 Mix
“She Knows”
“Night Life”
“It’s Only Money”
“Still In Love with You”
“Frankie Carroll”
“Showdown”
“Banshee”
“Philomena”
“Sha La La”
“Dear Heart”
Disc Two: Fighting
Fighting Original Mix
“Rosalie”
“For Those Who Love to Live”
“Suicide”
“Wild One”
“Fighting My Way Back”
“Kings Vengeance”
“Spirit Slips Away”
“Silver Dollar”
“Freedom Song”
“Ballad Of a Hard man”
Fighting 2024 Mix
“Rosalie”
“Wild One”
“Kings Vengeance”
“Silver Dollar”
Disc Three: Night Life Outtakes, B-sides, 7″ Edits
“Philomena” – 7″ Single Edit
“Showdown” – Demo
“Still In Love with You” – Demo with Gary Moore
“It’s Only Money” – Demo with Gary Moore
“She Knows” – Demo
“It’s Only Money” – Demo
“Dear Heart” – Demo
“Rock And Roll with You” – Instrumental
“Banshee” – With vocals
“Dear Heart” – Extended version
“Night Life” – Extended version
“Philomena” – Alt version
“Showdown” – Alternate Take
“Still In Love with You” – Rough Vocal Mix
Disc Four: Fighting Outtakes, B-sides, 7″ edits
“Rosalie” – 7″ Mix
“Halfcaste” – 7″ B-Side
“Wild One” – 7″ Mix
“Ballad Of a Hard Man” – Instrumental Demo
“Try A Little Harder” – Alt Vocal
“Fighting My Way Back” – Rough Mix
“Song For Jesse” – Instrumental Demo
“Leaving Town” – Instrumental
“Leaving Town” – Extended take
“Spirit Slips Away” – Extended Version Take 4
“Wild One” – Instrumental Demo
“Brian’s Funky Fazer” – Silver Dollar
“Cadillac” – Instrumental Demo
“For Those Who Love to Live” – Demo
“Freedom Song” – Demo
“Suicide” – Demo
Disc Five: Fighting / Night Life Mixes
“Frankie Carroll” – Instrumental Outtake
“Showdown” – Extended Take
“Sha La La” – Extended Take
“Philomena” – Acoustic Demo
“Wild One” – Acoustic
“Silver Dollar” – Alt Vocal
“Rosalie” – Extended Alt Vocal
“Kings Vengeance” – Alt Vocal
“Song For Jesse” – With Vocal
“For Those Who Love to Live” – Instrumental Demo
“Rosalie” – Outtake
“Try A Little Harder”
Disc Six: BBC Sessions
John Peel Session 1974
“She Knows”
“It’s Only Money”
“Sha La La”
“Philomena”
Bob Harris Session 1974
“Dear Heart”
“Banshee”
Live In Concert 1974
“She Knows”
“Its Only Money”
“Still In Love with You”
“Showdown”
“Rock And Roll with You”
“Baby Drives Me Crazy”
John Peel Session 1975
“Halfcaste”
“Rosalie”
“Suicide”
Disc Seven: UK Tour 1975 (Derby College)
“Fighting My Way Back”
“It’s Only Money”
“Wild One”
“For Those Who Love to Live”
“Still In Love with You”
“Showdown”
“Suicide”
“Rosalie”
“The Rocker”
“Sha La La”
“Baby Drive Me Crazy”
“Me And the Boys”
“Cowboy Song (Derby Blues)”
“Little Darling”
Sound Check Jam
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет