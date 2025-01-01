Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 25
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 25
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE

27 янв 2024 : 		 EVANESCENCE набрали миллиард

4 янв 2024 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 ноя 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга костей»

29 сен 2023 : 		 Переиздание EVANESCENCE выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL McCOY спел с EVANESCENCE



zoom
“Bring Me To Life” feat. PAUL McCOY, концертное видео EVANESCENCE, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках выступления на фестивале Louder Than Life 2025




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом