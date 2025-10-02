Arts
Новости
Killswitch Engage

2 окт 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы живем в "1984"»

16 сен 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпускает украшения

14 авг 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «BLACK SABBATH изменили мою жизнь»

20 июл 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Главное высыпаться!»

3 июл 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Гастроли с IRON MAIDEN были лучшими!»

25 июн 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Перемен! Требовала моя душа»

24 июн 2025 : 		 HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE

17 июн 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

12 апр 2025 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 апр 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом выходит в идеальный момент»

14 мар 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о задержке с выходом альбома

11 мар 2025 : 		 KILLSWITCH ENGAGE открыли тур

25 фев 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

24 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике»

19 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я хотел вновь воскресить в себе творца»

15 фев 2025 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»

12 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я основательно посидел и выплеснул все в новую пластинку»

28 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о дружбе с бывшим

23 янв 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

14 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»

21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим
2 окт 2025

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы живем в "1984"»



JESSE LEACH в недавнем интервью спросили, что он думает о поляризации общества:

«У меня такое чувство, что все [антиутопические] научно-фантастические фильмы, которые я любил в детстве, мы в них прямо сейчас оказались. Мы переживаем оруэлловский "1984", "Идиократию"… Все эти фильмы, возможно, задумывались как забавные или, что там еще, научно-фантастические, но мы видим, как все это происходит в реальном времени. И я думаю, что проблема двусторонняя. Во-первых, вас это совершенно не волнует, или, во-вторых, вас это слишком сильно волнует, и вы относитесь ко всему серьезно.

Я считаю, что существует много дезинформации. Я думаю, что происходит много событий, которые вводят людей в заблуждение, чтобы продолжить разделение. Я считаю, что все это подстроено. Я мог бы по-настоящему углубиться в это, но мое мнение, мое честное, скромное мнение таково: не верьте всему, что вы видите и слышите. Кое-что из этого предназначено для того, чтобы вызвать у вас эмоции, разозлить вас и возненавидеть того, кто с вами не согласен.

Я также считаю, что нам, как людям, нужно взглянуть на картину в целом, и для меня картина в целом—- это бедные люди, рабочий класс, на которых давят очень богатые олигархи, эти люди, у которых вся власть, однопроцентники. Это и есть разделение. На самом деле это классовая война. Она не имеет ничего общего с левыми и правыми. Левые и правые отвлекают внимание от того, что происходит на самом деле. И мы должны сосредоточиться на этом, заботиться друг о друге как сообщество, объединиться против настоящего врага. А настоящий враг — это мультимиллиардеры, которые дергают за ниточки. Это кукольный театр. Это развод и цирк. Это то, что происходило со времен зарождения королевств и империй, Римской империи. Римская империя не умерла и не исчезла бесследно; она просто трансформировалась в другой стиль мирового правления, и мы переживаем это прямо сейчас. Что касается меня, то я обращаю на это внимание, но я не становлюсь слишком взвинченным и эмоциональным и не набрасываюсь на людей, которые со мной не согласны. Я пытаюсь найти более масштабное решение. И для меня это классовая война. Мы являемся свидетелями классовой войны, но это так хорошо прописано, пропаганда настолько хороша, что мы думаем, что проблема заключается лишь друг в друге. Для меня же картина более общая».




2 окт 2025
Владимир В
Капец нашёлся мыслитель. Теоретик классовой войны. Знатная компания - Маркс, Ленин, Троцкий, Сталин и Джесси Лич.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
