Новости
6 окт 2025 : 		 TOM KEIFER о секрете своего успеха

9 сен 2025 : 		 TOM KEIFER: «Некие фишки я позаимствовал у Рэнди Роадса»

4 сен 2025 : 		 Видео полного выступления TOM KEIFER

9 авг 2025 : 		 TOM KEIFER собирает идеи

2 авг 2025 : 		 TOM KEIFER вспоминает Оззи

28 авг 2024 : 		 TOM KEIFER: «Музыка витает в воздухе»

12 июл 2024 : 		 Новое видео группы TOM KEIFER's #KEIFERBAND

14 мар 2024 : 		 TOM KEIFER: «В какой-то момент выйдет новый альбом»

1 мар 2024 : 		 TOM KEIFER о планах на новую музыку

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления #KEIFERBAND

4 июл 2023 : 		 TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»

30 июн 2023 : 		 TOM KEIFER: «Нового ничего не записывал»

23 июн 2023 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

3 май 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

1 фев 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 авг 2022 : 		 TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA

4 июл 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

21 май 2022 : 		 Первое за более чем два года выступления TOM KEIFER

5 дек 2020 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER
TOM KEIFER о секрете своего успеха



TOM KEIFER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в чем секрет его успеха:

«Нельзя останавливаться. [Смеётся]. Нужно продолжать двигаться дальше. Я люблю играть музыку и всегда любил.

Я думаю, у каждого артиста есть своя история взлётов и падений в музыкальном бизнесе и во всём остальном. Нет никакого секрета в том, что группы, которые были популярны в 1980-х годах, пережили серьёзный спад в 1990-х, и в довершение ко всему мне сказали, что я больше никогда не смогу петь [после паралича голосовых связок]. У каждого своя история, так что я не жалуюсь. У каждого свои трудности. И секрет, если он есть... На самом деле нет особого секрета. Я считаю, что если ты любишь этим заниматься, ты будешь продолжать это делать. Как в фильме: "Если ты создашь что-то, аудитория появится". Так что нужно проходить через взлёты и падения, и бывали времена, когда я выходил на сцену и просто играл для всех, кто хочет прийти и послушать меня. А в начале никто нас не хотел слушать, и мы играли для 10 человек, но вдруг это превратилось в нечто грандиозное.

Надо просто заниматься тем, что любишь. Не следовать за трендами. Быть тем, кто ты есть. Играть то, что любишь, потому что если гнаться за трендами, к тому времени, как ты их догонишь, появится новый. Поэтому я думаю, что, помимо всего, что я сказал о том, что нужно никогда не останавливаться, если это действительно то, что вы любите, и это ваша дхарма, как говорят в восточной философии, самое важное — быть собой, быть верным своему музыкальному стилю, потому что если будешь следовать за трендом, окажешься в конце очереди».




просмотров: 157

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
