TOM KEIFER о секрете своего успеха



TOM KEIFER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, в чем секрет его успеха:



«Нельзя останавливаться. [Смеётся]. Нужно продолжать двигаться дальше. Я люблю играть музыку и всегда любил.



Я думаю, у каждого артиста есть своя история взлётов и падений в музыкальном бизнесе и во всём остальном. Нет никакого секрета в том, что группы, которые были популярны в 1980-х годах, пережили серьёзный спад в 1990-х, и в довершение ко всему мне сказали, что я больше никогда не смогу петь [после паралича голосовых связок]. У каждого своя история, так что я не жалуюсь. У каждого свои трудности. И секрет, если он есть... На самом деле нет особого секрета. Я считаю, что если ты любишь этим заниматься, ты будешь продолжать это делать. Как в фильме: "Если ты создашь что-то, аудитория появится". Так что нужно проходить через взлёты и падения, и бывали времена, когда я выходил на сцену и просто играл для всех, кто хочет прийти и послушать меня. А в начале никто нас не хотел слушать, и мы играли для 10 человек, но вдруг это превратилось в нечто грандиозное.



Надо просто заниматься тем, что любишь. Не следовать за трендами. Быть тем, кто ты есть. Играть то, что любишь, потому что если гнаться за трендами, к тому времени, как ты их догонишь, появится новый. Поэтому я думаю, что, помимо всего, что я сказал о том, что нужно никогда не останавливаться, если это действительно то, что вы любите, и это ваша дхарма, как говорят в восточной философии, самое важное — быть собой, быть верным своему музыкальному стилю, потому что если будешь следовать за трендом, окажешься в конце очереди».







