Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



26 сен 2025 : 		 ACCEPT расстались с гитаристом

17 июн 2025 : 		 Гитарист ACCEPT: «Никто не мог предположить, что тяжёлый металл просуществует так долго»

8 июн 2025 : 		 Видео с выступления ACCEPT

1 июн 2025 : 		 Лидер ACCEPT о современных технологиях: «Либо ты идёшь со всеми в ногу, либо отстаёшь»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

29 апр 2025 : 		 ACCEPT выбрали продюсера для юбилейного альбома

23 фев 2025 : 		 Лидер ACCEPT о 50-летнем юбилее

7 янв 2025 : 		 Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию

30 дек 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»

22 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о том, как дошел до Веры

13 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о сольном альбоме

9 дек 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, что нас не заменят машины»

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

24 ноя 2024 : 		 Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей

27 сен 2024 : 		 Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова

17 сен 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS отметил день рождения с ACCEPT

11 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT о счастье

5 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT женился!

3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT

14 июл 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»

2 июл 2024 : 		 ACCEPT перезапишут классику
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACCEPT расстались с гитаристом



zoom
ACCEPT опубликовали следующее сообщение:

«После тщательного обсуждения ACCEPT вернутся к традиционному составу с двумя гитаристами и расстаются с немецким гитаристом Uwe Lulis.

Это решение было основано исключительно на логистических проблемах и не связано с какими-либо личными или музыкальными разногласиями. Уве и ACCEPT находятся в отличных отношениях и остаются хорошими друзьями, братьями по оружию в мире металла, и так будет и впредь.

Мы провели вместе невероятное десятилетие, создали потрясающие песни и принесли металл на самые большие сцены по всему миру.

Мы желаем ему всего наилучшего и с честью и глубочайшим уважением вспоминаем время, проведённое вместе.

Uwe — очень успешный металл-продюсер, у него есть собственный проект UWE LULIS PROJECT, который мы приглашаем всех вас оценить и подписаться на него!

Вперёд и вверх, брат! Мы приветствуем тебя и каждый момент, который ты провел с нами!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 174

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом