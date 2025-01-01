сегодня



ACCEPT расстались с гитаристом



ACCEPT опубликовали следующее сообщение:



«После тщательного обсуждения ACCEPT вернутся к традиционному составу с двумя гитаристами и расстаются с немецким гитаристом Uwe Lulis.



Это решение было основано исключительно на логистических проблемах и не связано с какими-либо личными или музыкальными разногласиями. Уве и ACCEPT находятся в отличных отношениях и остаются хорошими друзьями, братьями по оружию в мире металла, и так будет и впредь.



Мы провели вместе невероятное десятилетие, создали потрясающие песни и принесли металл на самые большие сцены по всему миру.



Мы желаем ему всего наилучшего и с честью и глубочайшим уважением вспоминаем время, проведённое вместе.



Uwe — очень успешный металл-продюсер, у него есть собственный проект UWE LULIS PROJECT, который мы приглашаем всех вас оценить и подписаться на него!



Вперёд и вверх, брат! Мы приветствуем тебя и каждый момент, который ты провел с нами!»











+0 -0



просмотров: 174

