Вокалист SPINESHANK: «Мы удивлены такой реакцией на тур»



JONNY SANTOS в недавнем интервью обсудил недавние концерты коллектива:



«Это что-то нереальное. В последний раз, когда мы гастролировали, атмосфера была очень неблагоприятной для новых металлических групп нашей эпохи, и это практически нас деморализовало. Когда мы отправлялись в турне, такие группы, как мы, чувствовали себя изгоями. И вот мы вернулись с последнего тура, и моральный дух был на очень низком уровне — продажи билетов были низкими, и мы лишь боролись за выживание. Тогда мы даже подумали — так все и закончилось. Так что, когда они попросили нас снова собраться вместе для этого [воссоединения], мы такие: "Ребята, вы что, с ума сошли? Вы знаете, что произошло во время нашего последнего тура?" А теперь мы приезжаем, а эти гребаные концерты — это безумие. Люди стекаются толпами. Билеты на наш тур по Великобритании уже распроданы наполовину. Буквально на днях мы продали билеты в сраном Лондоне, и тут все спрашивают: "Что, черт возьми, происходит?", так что мы в полном восторге!»



Заглядывая в будущее SPINESHANK, Jonny сказал: «Если мы решим двигаться вперед и, возможно, сочиним какую-нибудь новую музыку, это одно, но если мы решим этого не делать, то, по крайней мере, мы сможем подарить группе смерть воина. Я бы хотел посмотреть, как группа выступит с парой песен, и посмотреть, что из этого выйдет. Однако на данный момент этот тур показал мне, что мы укрепили свое место в сообществе. И поэтому, я думаю, мы все еще могли бы продолжать гастролировать раз в год или время от времени. И это полностью оправдывает себя, потому что многие группы, подобные нам, были выброшены на свалку в течение всей эры "на$уй ню-метал". Так что пока это действительно оправдывает себя. Я вижу вас, ублюдки, вы несли чушь, а теперь я вижу, как вы говорите: "О, SPINESHANK вернулся". Я, б$$$ь, помню всех вас! [Смеется]»







