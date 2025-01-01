Arts
30 сен 2025 : 		 Марки и монеты RICK WAKEMAN

|||| сегодня

Марки и монеты RICK WAKEMAN



zoom
Два гиганта прогрессивного рока объединились, выпустив знаковую коллекцию из шести марок, посвященную легендарному мастеру клавишных RICK WAKEMAN , которая воплотилась в жизнь благодаря фантастическим работам Roger Dean.

Начиная с его завораживающих соло в YES и заканчивая такими эпическими концептуальными альбомами, как "The Six Wives Of Henry VIII" и "Journey To The Center Of The Earth", Rick уже более пяти десятилетий расширяет музыкальные границы. Теперь поклонники могут увидеть его мир переосмысленным благодаря работам художника-визионера Dean'a, чьи фантастические пейзажи стали синонимом прогрессивного рока и широко представлены в этой новой коллекции предметов коллекционирования.

На более чем 100 сольных альбомах Rick использовал все — от классических фортепианных интерпретаций до полноценного симфонического рока, составив каталог столь же разнообразный, сколь и смелый. Его музыка достигла слушателей по всему миру не только благодаря записям и концертам, но и благодаря многочисленным выступлениям на телевидении и радио, где его остроумие и умение рассказывать истории делают его таким же привлекательным как на сцене, так и за ее пределами.

Это уникальное сотрудничество объединяет двух гигантов культурны, чьи творческие путешествия на протяжении более пяти десятилетий формировали визуальный и звуковой мир прогрессивной музыки. На каждой из шести марок представлена тщательно отобранная иллюстрация Dean'a, передающая дух иного мира и воображение, которые пробуждает музыка Wakeman'a.

Rick переехал на остров Мэн в 1987 году, где писал музыку и выступал в своей переоборудованной студии coach house. Он много записывался там на протяжении более десяти лет, включая первые записи "Return To The Center Of The Earth" и "Aspirant Trilogy". Время, проведенное на острове, также вдохновило его на создание глубоко личной работы "The Heritage Suite". Этот сольный фортепианный альбом посвящен местным достопримечательностям — от острова Святого Михаила до Спэниш-Хед — он был спродюсирован совместно с Национальным наследием острова Мэн.

Wakeman: «Для меня большая честь, что на этих марках изображена моя карьера, поскольку я много лет прожил на острове Мэн. Работы Roger Dean всегда казались мне естественным продолжением музыки, которую я создавал, и видеть, как наши миры объединяются на марках, — это одновременно сюрреалистично и чудесно».

Если музыка Rick'a переносит слушателей в другие миры, то художественные работы Roger Dean'a показывают им, как эти миры выглядят. С начала 1970-х Dean создает одни из самых узнаваемых и влиятельных обложек альбомов в истории рока. Его сюрреалистические пейзажи, наполненные плавучими островами, высокими скалами, фантастическими существами и потусторонними красками, стали визуальным воплощением духа прогрессивного рока.

Dean: «Впервые я познакомился с YES в 1971 году, когда создавал обложку для "Fragile". Rick Wakeman только что присоединился к группе, и с этого момента мне всегда нравилось работать с ним. Разработка этого нового набора марок острова Мэн была для меня радостью и данью уважения нашему долгому сотрудничеству».

Генеральный директор компании "Марки и монеты острова Мэн" Максин Кэннон: «Мы безмерно гордимся тем, что представляем Rick Wakeman эту коллекцию марок, выполненную Roger Dean в прекрасном художественном исполнении. Связь Rick'a с островом, где он некоторое время жил и работал как часть нашего сообщества, делает этот релиз особенно значимым для нас. Возможность почтить его выдающееся музыкальное путешествие рядом с творчеством Роджера — это идеальное сочетание звука, истории и образа, и мы рады поделиться этим с поклонниками и коллекционерами по всему миру».

Бен Глейзер, управляющий директор Glazier Design, пояснил: «Для меня было большой честью познакомиться с творчеством двух икон креатива. Посещение студии Roger Dean было похоже на путешествие в другую страну: нас окружали макеты и произведения искусства, пока мы рассказывали о том, как создаются почтовые марки. Две легенды в одном выпуске. Невероятно!»

В связи с предстоящим туром Wakeman'a по Великобритании и выходом его сольного альбома "Melancholia", который состоится 17 октября, этот ассортимент коллекционных предметов, выпущенных ограниченным тиражом, станет прекрасным дополнением к ценным коллекциям любого ценителя музыки и искусства.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
