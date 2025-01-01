сегодня



Документальный фильм EUROPE выйдет в начале года



Барабанщик EUROPE Ian Haugland в недавнем интервью рассказал о том, как дела с документальным фильмом о группе:



«Что ж, мы работаем над этим уже много лет. Это будет похоже на формат фильма, в основном — ну, в продолжительности — он будет длиться полтора часа, как-то так. И мы планируем запустить его на крупных потоковых сервисах, таких как Netflix и все остальные. Он выйдет в начале следующего года. Так что следующий год будет по-настоящему насыщенным для EUROPE, потому что у нас новый альбом и документальный фильм, а также 40-летие [третьего европейского альбома] "The Final Countdown". Так что нам лучше приготовиться [Смеется] Будет очень много работы!»







