Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
Europe

26 сен 2025 : 		 Документальный фильм EUROPE выйдет в начале года

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления EUROPE

1 май 2025 : 		 Вокалист EUROPE обещает особый альбом

15 апр 2025 : 		 EUROPE собираются в мелодику

13 апр 2025 : 		 Вокалист EUROPE: «В каком-то смысле новая пластинка как дебют»

10 мар 2025 : 		 Вокалист EUROPE о новом альбоме

24 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления EUROPE

13 июн 2024 : 		 Клавишник EUROPE о новом материале: «Вряд ли мы вернёмся к тому, что делали в 1980-х»

24 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE

13 апр 2024 : 		 EUROPE были удостоены специальной премии шведского правительства

13 фев 2024 : 		 Барабанщик EUROPE: «Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно там группа обретает душу»

3 янв 2024 : 		 Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»

19 ноя 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «Если нам повезёт, мы сможем выпустить новый альбом в конце следующего или в начале 2025 года»

5 ноя 2023 : 		 Вокалист EUROPE: «У нас много отличных идей!»

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

9 окт 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «У нас есть несколько по-настоящему замечательных песен»

2 окт 2023 : 		 EUROPE исполнили новую песню

28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»

8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»

20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной
Документальный фильм EUROPE выйдет в начале года



Барабанщик EUROPE Ian Haugland в недавнем интервью рассказал о том, как дела с документальным фильмом о группе:

«Что ж, мы работаем над этим уже много лет. Это будет похоже на формат фильма, в основном — ну, в продолжительности — он будет длиться полтора часа, как-то так. И мы планируем запустить его на крупных потоковых сервисах, таких как Netflix и все остальные. Он выйдет в начале следующего года. Так что следующий год будет по-настоящему насыщенным для EUROPE, потому что у нас новый альбом и документальный фильм, а также 40-летие [третьего европейского альбома] "The Final Countdown". Так что нам лучше приготовиться [Смеется] Будет очень много работы!»




просмотров: 42

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом