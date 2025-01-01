×
Новое видео TESTAMENT
82
Умер вокалист AT THE GATES
32
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
27
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
26
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
25
P.O.D.
США
Alternative Metal
Hard Core
Rap Core
Acoustic
26 сен 2025
:
Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.
16 сен 2025
:
Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»
22 май 2025
:
Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»
9 апр 2025
:
Вокалист P.O.D. о ню-металле
23 мар 2025
:
Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»
20 фев 2025
:
Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу
14 фев 2025
:
Новый сингл P.O.D.
27 окт 2024
:
Новая книга от вокалиста P.O.D.
26 авг 2024
:
Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»
22 май 2024
:
Куда пропал барабанщик P.O.D.?
30 апр 2024
:
Вокалист P.O.D. записал регги-альбом
26 апр 2024
:
Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?
19 янв 2024
:
Новое видео P.O.D.
1 дек 2023
:
Новое видео P.O.D.
21 сен 2023
:
Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.
8 сен 2023
:
Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.
3 авг 2023
:
У P.O.D. есть новая пластинка
18 сен 2022
:
Новое видео P.O.D.
24 июн 2022
:
Новое видео P.O.D.
10 сен 2021
:
P.O.D. работают над новым альбомом
10 апр 2021
:
P.O.D. отметят юбилей
23 ноя 2020
:
Рождественский трек P.O.D.
16 янв 2020
:
Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями
21 ноя 2018
:
Новое видео P.O.D.
10 окт 2018
:
Новая песня P.O.D.
3 окт 2018
:
Трейлер к новому альбому P.O.D.
28 сен 2018
:
Новая песня P.O.D.
13 сен 2018
:
Новое видео P.O.D.
10 сен 2018
:
Новая песня P.O.D.
11 июл 2018
:
P.O.D. завершают работу над альбомом
17 янв 2018
:
P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP
21 авг 2017
:
Новая песня P.O.D.
25 авг 2015
:
P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне
14 авг 2015
:
Новое видео P.O.D.
13 авг 2015
:
Новая песня P.O.D.
11 авг 2015
:
Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.
7 авг 2015
:
Новая песня P.O.D.
10 июн 2015
:
Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.
9 июн 2015
:
Новая песня P.O.D.
22 май 2015
:
P.O.D. завершают работу над новым альбомом
13 май 2015
:
Новый альбом P.O.D. «концептуален»
20 апр 2015
:
Новый альбом P.O.D. выйдет в августе
2 мар 2015
:
P.O.D. начали запись
24 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома P.O.D.
4 июл 2014
:
P.O.D. выпустят акустический альбом
23 окт 2013
:
Делюкс-издание последнего альбома P.O.D.
19 июн 2013
:
Новое видео P.O.D.
4 июн 2013
:
Автограф-сессия P.O.D.
29 ноя 2012
:
Видео с выступления P.O.D.
1 ноя 2012
:
Песню P.O.D. признали слишком жестокой для фестиваля
16 авг 2012
:
Новое видео P.O.D.
10 июл 2012
:
Новый альбом P.O.D. доступен для прослушивания
4 июл 2012
:
Новое видео P.O.D.
24 июн 2012
:
Видео с текстом от P.O.D.
20 июн 2012
:
P.O.D. исполнили акустическую версию "Lost In Forever"
15 май 2012
:
Новое видео P.O.D.
9 май 2012
:
Обложка нового альбома P.O.D.
18 апр 2012
:
Новый сингл P.O.D. доступен для прослушивания
5 апр 2012
:
Новая песня P.O.D.
13 мар 2012
:
P.O.D. завершили работу над альбомом
7 окт 2011
:
P.O.D. подписали контракт с RAZOR & TIE
27 июл 2011
:
Новая песня P.O.D.
30 май 2011
:
P.O.D. представили новый трек
5 апр 2011
:
P.O.D. судятся с лейблом
сегодня
Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.
P.O.D. представили собственное прочтение композиции THE BEATLES "Don't Let Me Down"
+0
-0
просмотров: 84
