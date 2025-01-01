Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*

P.O.D.

*



26 сен 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.

16 сен 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»

22 май 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»

9 апр 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о ню-металле

23 мар 2025 : 		 Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»

20 фев 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу

14 фев 2025 : 		 Новый сингл P.O.D.

27 окт 2024 : 		 Новая книга от вокалиста P.O.D.

26 авг 2024 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»

22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

30 апр 2024 : 		 Вокалист P.O.D. записал регги-альбом

26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.
Кавер-версия THE BEATLES от P.O.D.



P.O.D. представили собственное прочтение композиции THE BEATLES "Don't Let Me Down"




просмотров: 84

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
