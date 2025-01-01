Arts
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
26 сен 2025 : 		 Колыбельные LINKIN PARK

18 сен 2025 : 		 LINKIN PARK в акустике

24 авг 2025 : 		 Новый барабанщик LINKIN PARK: «Мне все нравится!»

12 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

4 авг 2025 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

23 июн 2025 : 		 Басист LINKIN PARK: «В истории группы самым трагичным событием, несомненно, была потеря Честера»

1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был
Колыбельные LINKIN PARK



Rockabye Baby! сегодня выпускают колыбельные LINKIN PARK — "Lullaby Renditions Of Linkin Park". Видео на In The End доступно ниже:

01. One Step Closer
02. Numb
03. Bleed It Out
04. Somewhere I Belong
05. Crawling
06. Burn It Down
07. New Divide
08. In The End
09. What I've Done
10. My December
11. Leave Out All The Rest
12. Heavy
13. One More Light




