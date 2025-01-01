сегодня



Колыбельные LINKIN PARK



Rockabye Baby! сегодня выпускают колыбельные LINKIN PARK — "Lullaby Renditions Of Linkin Park". Видео на In The End доступно ниже:



01. One Step Closer

02. Numb

03. Bleed It Out

04. Somewhere I Belong

05. Crawling

06. Burn It Down

07. New Divide

08. In The End

09. What I've Done

10. My December

11. Leave Out All The Rest

12. Heavy

13. One More Light







