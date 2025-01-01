сегодня



Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP



ALICE COOPER GROUP опубликовали официальное видео с текстом к композиции “See You On The Other Side”, которая посвящена Глену Бакстону. Этот трек вошел в новую работу The Revenge Of Alice Cooper:



“Black Mamba”

“Wild Ones”

“Up All Night”

“Kill The Flies”

“One Night Stand”

“Blood On The Sun”

“Crap That Gets In The Way Of Your Dreams”

“Famous Face”

“Money Screams”

“What A Syd”

“Inter Galactic Vagabond Blues”

“What Happened To You”

“I Ain’t Done Wrong”

“See You On The Other Side” http://www.alicecooper.com







просмотров: 78

