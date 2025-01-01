×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Умер вокалист AT THE GATES
32
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
27
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
26
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Умер вокалист AT THE GATES
32
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
27
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
26
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
все новости группы
Powerwolf
Германия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.powerwolf.net
Myspace:
http://www.myspace.com/powerwolfmetal
Facebook:
https://www.facebook.com/powerwolfmetal
27 сен 2025
:
ROBB FLYNN присоединился на сцене к POWERWOLF
15 сен 2025
:
Концертное видео POWERWOLF
20 июн 2025
:
Видео полного выступления POWERWOLF
6 июн 2025
:
Концертный релиз POWERWOLF выйдет весной
31 май 2025
:
Видео с текстом от POWERWOLF
9 дек 2024
:
Видео с текстом от POWERWOLF
14 сен 2024
:
Видео полного выступления POWERWOLF
6 сен 2024
:
POWERWOLF открыли тур
5 авг 2024
:
POWERWOLF стали первыми в Германии
26 июл 2024
:
Новое видео POWERWOLF
21 июн 2024
:
Новое видео POWERWOLF
17 май 2024
:
Новое видео POWERWOLF
5 апр 2024
:
Новый альбом POWERWOLF выйдет летом
1 апр 2024
:
Название нового альбома POWERWOLF
22 фев 2024
:
POWERWOLF завершили запись
4 дек 2023
:
POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE
13 окт 2023
:
Видео с текстом от POWERWOLF
25 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF
20 июн 2023
:
Профессиональное полного выступления POWERWOLF
28 фев 2023
:
Новое видео POWERWOLF
3 фев 2023
:
Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF
11 янв 2023
:
Профессиональное видео с выступления POWERWOLF
29 ноя 2022
:
Новый альбом POWERWOLF выйдет весной
14 ноя 2022
:
Новый трек POWERWOLF
3 ноя 2022
:
Видео с текстом от POWERWOLF
12 окт 2022
:
Новое видео POWERWOLF
23 сен 2022
:
Фрагмент нового релиза POWERWOLF
15 сен 2022
:
Новый релиз POWERWOLF выйдет осенью
19 июл 2022
:
Вокалист BLIND GUARDIAN в новой версии POWERWOLF
8 июл 2022
:
Фрагмент нового релиза POWERWOLF
9 июн 2022
:
Фрагмент нового релиза POWERWOLF
5 май 2022
:
Фрагмент нового релиза POWERWOLF
31 мар 2022
:
Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом
25 мар 2022
:
Новая песня POWERWOLF
24 дек 2021
:
Фрагмент стрима POWERWOLF
24 ноя 2021
:
Стрим от POWERWOLF
20 окт 2021
:
Видео с текстом от POWERWOLF
12 окт 2021
:
POWERWOLF получили платину
5 окт 2021
:
Переиздание POWERWOLF выйдет зимой
29 авг 2021
:
POWERWOLF отменили европейский тур
15 авг 2021
:
Видео с текстом от POWERWOLF
3 авг 2021
:
ALISSA WHITE-GLUZ исполняет POWERWOLF
19 июл 2021
:
Видео с текстом от POWERWOLF
2 июл 2021
:
Видео с текстом от POWERWOLF
24 июн 2021
:
Новое видео POWERWOLF
9 июн 2021
:
Новое видео POWERWOLF ft. Alissa White-Gluz
20 май 2021
:
Новое видео POWERWOLF
1 май 2021
:
Вокалист AMON AMARTH, AVATAR и TRIVIUM на новом альбоме POWERWOLF
27 апр 2021
:
DORO и Chris Harms на новом альбоме POWERWOLF
26 апр 2021
:
Вокалисты ARCH ENEMY, PRIMAL FEAR, SOILWORK на новом альбоме POWERWOLF
1 апр 2021
:
Новый альбом POWERWOLF выйдет летом
12 фев 2021
:
Винил POWERWOLF выйдет весной
4 ноя 2020
:
POWERWOLF начнут запись зимой
21 авг 2020
:
Видео с текстом от POWERWOLF
19 июл 2020
:
Видео с текстом от POWERWOLF
5 июл 2020
:
Видео с текстом от POWERWOLF
18 май 2020
:
Концертное видео POWERWOLF
30 апр 2020
:
POWERWOLF начали сочинение
29 мар 2020
:
Новая версия хита POWERWOLF
28 фев 2020
:
Профессиональное видео с выступления POWERWOLF
17 янв 2020
:
POWERWOLF остались на NAPALM RECORDS
2 ноя 2019
:
Новое видео POWERWOLF
17 окт 2019
:
POWERWOLF выпускают настольную игру
31 дек 2018
:
POWERWOLF о 2018
26 окт 2018
:
Новое видео POWERWOLF
18 окт 2018
:
Профессиональное видео с выступления POWERWOLF
10 сен 2018
:
Новое видео POWERWOLF
21 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF
8 авг 2018
:
Кавер-версия POWERWOLF от AMARANTHE
23 июл 2018
:
Кавер-версия песни POWERWOLF от ELUVEITIE
15 июл 2018
:
SALTATIO MORTIS записали кавер на песню POWERWOLF
13 июл 2018
:
Новое лирик-видео POWERWOLF
23 июн 2018
:
Новое видео POWERWOLF
28 май 2018
:
Новое видео POWERWOLF
4 апр 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома POWERWOLF
26 янв 2018
:
POWERWOLF в студии
24 ноя 2017
:
POWERWOLF начнут запись нового альбома в январе
7 авг 2017
:
Профессиональное видео с выступления POWERWOLF
7 июл 2017
:
Переиздания POWERWOLF выйдет летом
22 ноя 2016
:
Туровое издание последнего альбома POWERWOLF выйдет зимой
29 июл 2016
:
Тизер нового DVD POWERWOLF
27 июл 2016
:
Рассказ о делюкс-издании POWERWOLF
19 июл 2016
:
Тизер нового DVD POWERWOLF
28 июн 2016
:
Тизер нового DVD POWERWOLF
25 июн 2016
:
Запиши кавер-версию POWERWOLF!
30 май 2016
:
Тизер нового DVD POWERWOLF
10 май 2016
:
Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом
14 апр 2016
:
Видео с выступления POWERWOLF
17 июл 2015
:
Новый альбом POWERWOLF доступен для прослушивания
3 июл 2015
:
Кавер-версия GARY MOORE от POWERWOLF
25 июн 2015
:
Новое видео POWERWOLF
2 июн 2015
:
Видео с текстом от POWERWOLF
8 май 2015
:
Новая песня POWERWOLF
6 апр 2015
:
POWERWOLF завершили работу над альбомом
19 мар 2015
:
Новый альбом POWERWOLF выйдет в июле
9 янв 2015
:
POWERWOLF записывают барабаны для нового альбома
10 дек 2014
:
Новый альбом POWERWOLF выйдет в 2015 году
10 окт 2014
:
Новый бокс-сет POWERWOLF выйдет в октябре
11 июл 2013
:
Семплы новых песен POWERWOLF
28 июн 2013
:
Новое видео POWERWOLF
21 июн 2013
:
Тизер нового альбома POWERWOLF
13 июн 2013
:
Новая песня POWERWOLF
2 май 2013
:
Обложка нового альбома POWERWOLF
18 апр 2013
:
POWERWOLF завершили запись
18 мар 2013
:
POWERWOLF заканчивают работу над альбомом
24 ноя 2012
:
POWERWOLF готовятся к студии
11 авг 2012
:
POWERWOLF на NAPALM RECORDS
26 мар 2012
:
Концертное видео POWERWOLF
15 мар 2012
:
Семплы концертного релиза POWERWOLF
9 дек 2011
:
Туровый ЕР POWERWOLF
14 ноя 2011
:
POWERWOLF выступят в России
9 июл 2011
:
Новое видео POWERWOLF
31 май 2011
:
Новая песня POWERWOLF
18 май 2011
:
Трек-лист нового альбома POWERWOLF
10 май 2011
:
Обложка нового альбома POWERWOLF
20 апр 2011
:
Бокс-сет POWERWOLF выйдет в мае
13 апр 2011
:
POWERWOLF завершили работу над альбомом
3 янв 2011
:
POWERWOLF начали запись альбома
30 ноя 2010
:
POWERWOLF начнут работу в студии в декабре
3 мар 2010
:
POWERWOLF сменили барабанщика
20 мар 2009
:
Новая песня POWERWOLF
4 мар 2009
:
Обложка нового альбома POWERWOLF
26 фев 2009
:
Детали нового альбома POWERWOLF
25 янв 2009
:
POWERWOLF работают с хором на новом альбоме
24 сен 2008
:
POWERWOLF отправятся в студию в ноябре
21 мар 2007
:
POWERWOLF: детали о новом альбоме
14 фев 2007
:
POWERWOLF закончили микширование второго альбома
21 дек 2006
:
POWERWOLF "почти закончили" сочинять материал для нового альбома
2 ноя 2006
:
POWERWOLF отправятся в студию в январе
сегодня
ROBB FLYNN присоединился на сцене к POWERWOLF
ROBB FLYNN присоединился на сцене к POWERWOLF в рамках выступления на фестивале Louder Than Life 015 официально видео от группы, а также любительское из зала доступно ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 73
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет