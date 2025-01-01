Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
27 сен 2025 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к POWERWOLF

15 сен 2025 : 		 Концертное видео POWERWOLF

20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления POWERWOLF

6 июн 2025 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет весной

31 май 2025 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

9 дек 2024 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

14 сен 2024 : 		 Видео полного выступления POWERWOLF

6 сен 2024 : 		 POWERWOLF открыли тур

5 авг 2024 : 		 POWERWOLF стали первыми в Германии

26 июл 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

21 июн 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

17 май 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

5 апр 2024 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

1 апр 2024 : 		 Название нового альбома POWERWOLF

22 фев 2024 : 		 POWERWOLF завершили запись

4 дек 2023 : 		 POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления POWERWOLF

28 фев 2023 : 		 Новое видео POWERWOLF

3 фев 2023 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF

11 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет весной

14 ноя 2022 : 		 Новый трек POWERWOLF

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2022 : 		 Новое видео POWERWOLF
ROBB FLYNN присоединился на сцене к POWERWOLF



ROBB FLYNN присоединился на сцене к POWERWOLF в рамках выступления на фестивале Louder Than Life 015 официально видео от группы, а также любительское из зала доступно ниже.






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
