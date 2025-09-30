Arts
|||| сегодня

Kings of Thrash приедут в Россию весной



zoom
В марте 2026 года радио MAXIMUM готовит невероятный подарок всем поклонникам рока. Впервые за пять лет в Россию приедут MEGA-звезды американского трэш-метала: радиостанция представит концертный тур легендарных музыкантов-участников золотой эры культового коллектива MEGADETH Дэвида Эллефсона и Джеффа Янга, которые выйдут на сцену в составе группы Kings of Thrash. Билеты уже в продаже на get-live.ru.

Концертный тур Kings of Thrash – небывалое по масштабу событие не только для российского рок-сообщества, но и для всей музыкальной индустрии в целом. Басист Дэвид Эллефсон, лауреат премии «Грэмми» и один из основателей Megadeth, и Джефф Янг, гитарист Megadeth, являются признанными легендами трэш-металла, создавшими свою группу Kings of Thrash в 2022 году.

Концертная программа The MEGA Years, с которой Kings of Thrash приедут в Россию, дает уникальную возможность погрузиться в дух эпохи 80-х и вживую услышать культовые треки в исполнении их создателей. Это тяжелая музыка для истинных ценителей барабанных импровизаций и виртуозных гитарных соло.

В основную часть программы вошли треки с альбомов золотой эры Megadeth: первых трех «Killing is My Business… And My Business is Good», «Peace Sells… But Who’s Buying», «So Far, So Good, So What», а также хиты с более поздних альбомов.

Радио MAXIMUM организует в России четыре концерта рок-коллектива:

2 марта 2026 года – в Новосибирске,
4 марта 2026 – в Екатеринбурге,
6 марта 2026 года – в Санкт-Петербурге,
7 марта 2026 года – в Москве.

«Думаю, мы собрали энергичный сет-лист и группу отличных музыкантов, чтобы передать дух жанра, который мы помогли создать и определить вектор его развития так много лет назад. Фанаты давно просили нас об этих песнях, и, похоже, сейчас самое подходящее время вернуть их на сцену», – говорит Дэвид Эллефсон.

«Наша миссия – создать атмосферу доброжелательности через музыку, сотрудничая с музыкантами и друзьями нашего сообщества. Наше металл-комьюнити раскидывает широкую сеть, чтобы дарить людям надежду в то время, когда они ищут чего-то позитивного и вдохновляющего. Что может быть лучше, чем сделать это с помощью музыки, которая стала саундтреком к нашей жизни?» – также добавляет Джефф Янг.

В туре Kings of Thrash «The MEGA Years» также примут участие Чаз Леон (вокал и гитара) и Фред Эчинг (ударные).

Мартовский тур Kings of Thrash 2026 года – беспрецедентное событие на российской концертной сцене, которое останется в памяти всех участников! И радио MAXIMUM с гордостью исполняет свою миссию, привозя в Россию эту рок-легенду: группу Kings of Thrash.

Билеты уже в продаже!



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 сен 2025
Hellg
Тогда уж и на Интервидение надо им зарулить.
30 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
в целом, можно сделать группу из американских звезд, которая будет постоянно гастролировать по России
Эллефсон, Янг, Тёрнер, вместо барабанов у Маврина драм-машину возьмут
