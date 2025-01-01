сегодня



Новая песня LAMP OF MURMUUR



“Forest Of Hallucination”, новая песня группы LAMP OF MURMUUR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Dreaming Prince In Ecstasy, выход которого запланирован на 14 ноября:



“The Fires Of Seduction”

“Forest Of Hallucination”

“Hategate (The Dream-Master’s Realm)”

“Reincarnation Of A Witch”

“Angelic Vortex”

“The Dreaming Prince In Ecstasy Part I – Moondance”

“The Dreaming Prince In Ecstasy Part II – Twilight Orgasm”

“The Dreaming Prince In Ecstasy Part III – The Fall”

“A Brute Angel’s Sorrow”

<a href="https://lampofmurmuur.bandcamp.com/album/the-dreaming-prince-in-ecstasy">The Dreaming Prince in Ecstasy by Lamp Of Murmuur</a>





+0 -0



просмотров: 157

