Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*

Glasya

*
Страна
PortugalПортугалия
Стиль
-
| - |

|||| 28 сен 2025

Новая песня GLASYA



“Glimpse Of Memory” (featuring Visions Of Atlantis’ Michele Guaitoli), новая песня группы GLASYA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Fear, выход которого запланирован на 24 октября на Scarlet Records. Продюсером материала был Fernando Matias из The Pentagon Audio Manufacturers (Sinistro), мастеринг выполнил Jaime Gomez Arellano в Orgone Studios (Ghost, Behemoth, Paradise Lost):

“Fear” (feat. Fernando Ribeiro)
“Hunt Of The Haunted”
“In Debris” (feat. Fernando Ribeiro)
“Stuck In A Cobweb”
“Glimpse Of Memory” (feat. Michele Guaitoli)
“Rising Wildfire” (feat. Sarah Leitão)
“In A Flooding Room”
“The Cold Of Dark”
“Rescue”
“The Confrontation”
“In Your Haven”
“The Ultimate Challenge”
“Overcoming”
“No Teu Abrigo”




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 сен 2025
gravitgroove
Глася? Это как Глаша, но только когда кому-то отрезали кончик языка или выбили зубы?
просмотров: 143

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом