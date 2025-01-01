Arts
Новости
Умер вокалист AT THE GATES
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
*

Stormzone

*



29 сен 2025 : 		 Новый альбом STORMZONE выйдет осенью

8 июн 2020 : 		 Новая песня STORMZONE

9 июн 2018 : 		 Новое видео STORMZONE

3 окт 2016 : 		 STORMZONE нашли барабанщика

16 июн 2015 : 		 Трейлер нового альбома STORMZONE

15 май 2015 : 		 Новый альбом STORMZONE выйдет в июле

31 мар 2014 : 		 Акустическое видео от STORMZONE

15 дек 2013 : 		 Концертное выступление STORMZONE

21 окт 2013 : 		 Новая песня STORMZONE

8 окт 2013 : 		 Новое видео STORMZONE

13 авг 2013 : 		 Новое видео STORMZONE

17 июл 2013 : 		 Новое видео STORMZONE

16 май 2013 : 		 Новый альбом STORMZONE выйдет в июле

27 апр 2012 : 		 Новое видео STORMZONE

5 апр 2012 : 		 Новое видео STORMZONE

17 янв 2012 : 		 STORMZONE поменяли гитариста

7 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STORMZONE

11 дек 2010 : 		 Новое видео STORMZONE

12 авг 2010 : 		 Новое видео STORMZONE

15 май 2010 : 		 Новое видео STORMZONE

15 фев 2010 : 		 Новый альбом STORMZONE выйдет в апреле
Новый альбом STORMZONE выйдет осенью



STORMZONE сообщили о том, что новая пластинка получила название Immortal Beloved, которая будет выпущена в ноябре на Escape Music.



просмотров: 139

