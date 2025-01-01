Переиздание PUNGENT STENCH выйдет осенью

Hammerheart Records 28 ноября на виниле, CD и кассете выпустит переиздание дебютного альбома PUNGENT STENCH:
Studio Recordings 1989
“Pulsating Protoplasma”
“Dead Body Love”
“Miscarriage”
“In the Vault”
“Rip You Without Care”
“Festered Offals”
“Pungent Stench”
Live At Rockhaus 1989
“In the Vault / Mucous Secretion” *
“Festered Offals” *
“Hypnos” *
“Pulsating Protoplasma” *
“Rip You Without Care” *
“For God Your Soul”
“Bonesawer”
“Pungent Stench”
“Miscarriage”
“Extreme Deformity”
