Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Mattador

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-



30 сен 2025 : 		 MATTADOR на Frontiers
| - |

|||| сегодня

MATTADOR на Frontiers



zoom
Frontiers Music Srl с удовольствие сообщают о заключении контракта с группой MATTADOR и о том, что переиздают альбом 1994 года Save Us From Ourselves. Видео на заглавный трек доступно ниже.

Carlos Benitez: «Мы очень рады присоединиться к семье Frontiers, и скоро вы можете ожидать от нас новой музыки. Мы готовы двигаться вперед в новую эру, которую вы не захотите пропустить! Мы хотим выразить нашу благодарность Марио и всем сотрудникам лейбла за их поддержку и теплый прием в связи с этим новым партнерством.

В рамках этого возвращения мы также выпустим специальное цифровое переиздание альбома, который открыл нам двери в Европе в 94-м, нашего классического альбома “Save Us From Ourselves”. Следите за обновлениями! Скоро будет еще больше новостей!»

Intro
“Fear (HIV)”
“Lost Souls”
“If You’re Gone”
“All Behind Me”
“Trend”
“Live Your Life Not Mine”
“Save Us From Ourselves”
“I Don’t Know Why”
“Hear Me Calling”
“Lying Eyes”
“In And Out Of Trouble”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом