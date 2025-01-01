все новости группы







Mattador

?

-

-





30 сен 2025 : MATTADOR на Frontiers



сегодня



MATTADOR на Frontiers



Frontiers Music Srl с удовольствие сообщают о заключении контракта с группой MATTADOR и о том, что переиздают альбом 1994 года Save Us From Ourselves. Видео на заглавный трек доступно ниже.



Carlos Benitez: «Мы очень рады присоединиться к семье Frontiers, и скоро вы можете ожидать от нас новой музыки. Мы готовы двигаться вперед в новую эру, которую вы не захотите пропустить! Мы хотим выразить нашу благодарность Марио и всем сотрудникам лейбла за их поддержку и теплый прием в связи с этим новым партнерством.



В рамках этого возвращения мы также выпустим специальное цифровое переиздание альбома, который открыл нам двери в Европе в 94-м, нашего классического альбома “Save Us From Ourselves”. Следите за обновлениями! Скоро будет еще больше новостей!»



Intro

“Fear (HIV)”

“Lost Souls”

“If You’re Gone”

“All Behind Me”

“Trend”

“Live Your Life Not Mine”

“Save Us From Ourselves”

“I Don’t Know Why”

“Hear Me Calling”

“Lying Eyes”

“In And Out Of Trouble”







+0 -0



просмотров: 73

