Dawn of a Dark Age
Италия
Black Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/dawnofadarkage
28 сен 2025
:
Новый альбом DAWN OF A DARK AGE выйдет зимой
9 дек 2023
:
Новый альбом DAWN OF A DARK AGE доступен для прослушивания
14 сен 2023
:
Новое видео DAWN OF A DARK AGE
10 мар 2017
:
Новая песня DAWN OF A DARK AGE
14 фев 2017
:
DAWN OF A DARK AGE объявили имя вокалиста
15 сен 2015
:
DAWN OF A DARK AGE представили новый состав
22 июн 2015
:
Видео с текстом от DAWN OF A DARK AGE
16 июн 2015
:
Новый альбом DAWN OF A DARK AGE выйдет в июле
24 фев 2015
:
Новый альбом DAWN OF A DARK AGE доступен для прослушивания
22 дек 2014
:
Новая песня DAWN OF A DARK AGE
16 июн 2014
:
Новая песня DAWN OF A DARK AGE
28 сен 2025
Новый альбом DAWN OF A DARK AGE выйдет зимой
DAWN OF A DARK AGE выпустят новую работу, получившую название Ver Sacrum, 12 декабря на CD и виниле на My Kingdom Music:
“Il Voto Infranto (L’Ira Di Mamerte)”
“Il Consiglio Degli Anziani (L’Oracolo)”
“Il Rito Della Consacrazione”
“Venti Anni Dopo: La Partenza (Nascita Della Nazione Sannita)”
+0
-0
просмотров: 67
