28 сен 2025 : 		 Новый альбом DAWN OF A DARK AGE выйдет зимой

9 дек 2023 : 		 Новый альбом DAWN OF A DARK AGE доступен для прослушивания

14 сен 2023 : 		 Новое видео DAWN OF A DARK AGE

10 мар 2017 : 		 Новая песня DAWN OF A DARK AGE

14 фев 2017 : 		 DAWN OF A DARK AGE объявили имя вокалиста

15 сен 2015 : 		 DAWN OF A DARK AGE представили новый состав

22 июн 2015 : 		 Видео с текстом от DAWN OF A DARK AGE

16 июн 2015 : 		 Новый альбом DAWN OF A DARK AGE выйдет в июле

24 фев 2015 : 		 Новый альбом DAWN OF A DARK AGE доступен для прослушивания

22 дек 2014 : 		 Новая песня DAWN OF A DARK AGE

16 июн 2014 : 		 Новая песня DAWN OF A DARK AGE
|||| 28 сен 2025

Новый альбом DAWN OF A DARK AGE выйдет зимой



DAWN OF A DARK AGE выпустят новую работу, получившую название Ver Sacrum, 12 декабря на CD и виниле на My Kingdom Music:

“Il Voto Infranto (L’Ira Di Mamerte)”
“Il Consiglio Degli Anziani (L’Oracolo)”
“Il Rito Della Consacrazione”
“Venti Anni Dopo: La Partenza (Nascita Della Nazione Sannita)”



просмотров: 67

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
