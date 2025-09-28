Arts
*

Catalyst Crime

|||| 28 сен 2025

Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH о будущем CATALYST CRIME



ZOE MARIE FEDEROFF опубликовала следующее сообщение:

«Два года назад Catalyst Crime сняли видеоклип на песню, написанную почти четыре года назад. Это видео и этот альбом, наконец, скоро увидят свет. Я уверена, что многие люди ожидают, что я выпущу музыку, связанную с моим уходом из другой группы, но у меня просто нет никакого интереса писать музыку на эту тему. У меня есть то, чего я ждала целую вечность, чтобы вы услышали, и это не продолжение и не производная от него. Это совсем другая история.

Приготовьтесь к чему-то совершенно иному. Я очень долго этого ждала!»




28 сен 2025
грозакоммунистов
Не только у нас кринжатину снимают
29 сен 2025
m
michael777
Красивая женщина и голос у неё отличный, великолепно поёт.
просмотров: 334

