Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH о будущем CATALYST CRIME



ZOE MARIE FEDEROFF опубликовала следующее сообщение:



«Два года назад Catalyst Crime сняли видеоклип на песню, написанную почти четыре года назад. Это видео и этот альбом, наконец, скоро увидят свет. Я уверена, что многие люди ожидают, что я выпущу музыку, связанную с моим уходом из другой группы, но у меня просто нет никакого интереса писать музыку на эту тему. У меня есть то, чего я ждала целую вечность, чтобы вы услышали, и это не продолжение и не производная от него. Это совсем другая история.



Приготовьтесь к чему-то совершенно иному. Я очень долго этого ждала!» https://www.catalystcrime.com/







