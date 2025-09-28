|
|
|
|
все новости группы
|
|
28 сен 2025
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH о будущем CATALYST CRIME
ZOE MARIE FEDEROFF опубликовала следующее сообщение:
«Два года назад Catalyst Crime сняли видеоклип на песню, написанную почти четыре года назад. Это видео и этот альбом, наконец, скоро увидят свет. Я уверена, что многие люди ожидают, что я выпущу музыку, связанную с моим уходом из другой группы, но у меня просто нет никакого интереса писать музыку на эту тему. У меня есть то, чего я ждала целую вечность, чтобы вы услышали, и это не продолжение и не производная от него. Это совсем другая история.
Приготовьтесь к чему-то совершенно иному. Я очень долго этого ждала!»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).