Видео с текстом от DETERIOROT

Новости
DETERIOROT опубликовали официальное видео с текстом на песню “In Battle To Survive”, которая взята из нового альбома Awakening , выходящего на виниле, CD, в цифровом варианте и на кассете 21 октября на Xtreem Music:

Awakening
The Flame
In Battle To Survive
Horrors In An Everlasting Nightmare
A Ghost In The Mirror
Deliver Us From Fiction
Haunting Images From A Past Life
Programmed By Fear
Winter Moon
In Silence
The Spirit
To Sleep




