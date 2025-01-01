Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Новости
Rammstein

28 сен 2025 : 		 Сборник синглов RAMMSTEIN выйдет осенью

14 май 2025 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN о своей игре: «Самое главное — не злить вокалиста»

24 дек 2024 : 		 Документальный фильм RAMMSTEIN о туре

17 май 2024 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

14 май 2024 : 		 RAMMSTEIN открыли европейский стадионный тур

1 апр 2024 : 		 NINJA CYBORG обвинили RAMMSTEIN в плагиате

30 авг 2023 : 		 Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN

19 июл 2023 : 		 Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах

6 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

1 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

20 июн 2023 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — об обвинениях в адрес группы

16 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN завели дело

5 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку

15 май 2023 : 		 RAMMSTEIN обновили видео

18 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома RAMMSTEIN выйдет летом

5 янв 2023 : 		 Украли статую вокалиста RAMMSTEIN

24 ноя 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

22 ноя 2022 : 		 Тизер нового клипа RAMMSTEIN

23 сен 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

2 сен 2022 : 		 RAMMSTEIN анонсировали европейский тур

9 авг 2022 : 		 Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN
|||| 28 сен 2025

Сборник синглов RAMMSTEIN выйдет осенью



14 ноября RAMMSTEIN выпустят XXXIII Limited Edition Collector’s Vinyl Box с 33 синглами на 7'-винилах — тираж составит всего 6 000 копий. В бокс-сет войдет:

– each box is hand-numbered
– 33 x 40 g black vinyl
– remastered edition
– beech wood box, stained black
– embossed metal Rammstein logo, antique silver finish
– embedded metal hinges and magnetic closure

Vinyl I
Side A // “Du Riechst So Gut” (Single Version) 04:50
Side B // “Du Riechst So Gut” (Scal Remix) 04:45

Vinyl II
Side A // “Seemann” (Single Version) 4:48
Side B // “Der Meister” 4:10

Vinyl III
Side A // “Engel” (Single Version) 04:23
Side B // “Wilder Wein” (Demo Version 1994) 5:41

Vinyl IV
Side A // “Du Hast” (Single Version) 03:54
Side B // “Du Hast” (Remix by Jacob Hellner) 06:44

Vinyl V
Side A // “Das Modell” (Single Version) 04:46
Side B // “Kokain” 03:09

Vinyl VI
Side A // “Du Riechst So Gut ’98” (Single Version) 04:24
Side B // “Du Riechst So Gut ’98” (Remix by Faith No More) 01:58

Vinyl VII
Side A // “Stripped” (Single Version) 04:25
Side B // “Stripped” (Heavy Mental Mix by Charlie Clouser) 05:12

Vinyl VIII
Side A // “Asche Zu Asche” 03:51
Side B // “Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?” (Live Version) 05:52

Vinyl IX
Side A // “Sonne” (Single Version) 04:32
Side B // “Sonne” (Clawfinger K.O. Remix) 04:10

Vinyl X
Side A // “Links 2 3 4” (Single Version) 03:42
Side B // “Halleluja” 03:40

Vinyl XI
Side A // “Ich Will” 03:38
Side B // “Ich “Will” (Paul van Dyk Mix) 06:13

Vinyl XII
Side A // “Mutter” (Radio Edit) 03:40
Side B // “5/4” 05:30

Vinyl XIII
Side A // “Feuer Frei!” (Single Version) 03:08
Side B // “Feuer Frei!” (Rammstein vs. Junkie XL Remix) 04:10

Vinyl XIV
Side A // “Mein Teil” (Single Version) 04:23
Side B // “Mein Teil” (You Are What You Eat Edit Remix by Pet Shop Boys) 04:06

Vinyl XV
Side A // “Amerika” (Single Version) 03:46
Side B // “Amerika” (Western-Remix by Olsen Involtini) 03:14

Vinyl XVI
Side A // “Ohne Dich” (Album Version) 04:31
Side B // “Ohne Dich” (Mina Harker’s Version, Remix by Laibach) 03:58

Vinyl XVII
Side A // “Keine Lust” (Single Version) 03:42
Side B // “Keine Lust” (Black Strobe Remix) 07:08

Vinyl XVIII
Side A // “Benzin” (Single Version) 03:48
Side B // “Benzin” (Combustion Remix by Meshuggah) 05:06

Vinyl XIX
Side A // “Rosenrot” (Single Version) 03:47
Side B // “Rosenrot” (Northern Lite Remix) 04:45

Vinyl XX
Side A // “Mann Gegen Mann” (Single Version) 03:51
Side B // “Mann Gegen Mann” (Popular Music Mix by Vince Clarke) 04:06

Vinyl XXI
Side A // “Pussy” (Radio Edit) 03:48
Side B // “Rammlied” 05:19

Vinyl XXII
Side A // “Ich Tu Dir Weh” (Radio Edit) 03:57
Side B // “Pussy” (“Lick It” Remix by Scooter) 04:54

Vinyl XXIII
Side A // “Haifisch” (Single Version) 03:45
Side B // “Haifisch” (Remix by Hurts) 03:45

Vinyl XXIV
Side A // “Mein Land” (Single Version) 03:53
Side B // “Vergiss Uns Nicht” 04:10

Vinyl XXV
Side A // “Mein Herz Brennt” (Album Version) 04:39
Side B // “Gib Mir Deine Augen” 03:44

Vinyl XXVI
Side A // “Deutschland” (Album Version) 05:26
Side B // “Deutschland” (RMX by Richard Z. Kruspe) 05:45

Vinyl XXVII
Side A // “Radio” (Single Version) 04:37
Side B // “Radio” (RMX by twocolors) 05:00

Vinyl XXVIII
Side A // “Ausländer” (Single Version) 03:52
Side B // “Ausländer” (RMX by R3HAB) 03:50

Vinyl XXIX
Side A // “Zeit” (Single Version) 05:21
Side B // “Zeit” (RMX by Ólafur Arnalds) 03:53

Vinyl XXX
Side A // “Zick Zack” (Single Version) 04:04
Side B // “Zick Zack” (RMX by Boys Noize) 04:00

Vinyl XXXI
Side A // “Angst” (Single Version) 03:44
Side B // “Angst” (RMX by twocolors) 04:01

Vinyl XXXII
Side A // “Dicke Titten” (Single Version) 03:38
Side B // “Dicke Titten” (LaBrassBanda Version) 03:17

Vinyl XXXIII
Side A // “Adieu” (Single Version) 04:38
Side B // “Adieu “(RMX by Richard Z. Kruspe) 04:42



просмотров: 323

