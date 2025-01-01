28 сен 2025



Сборник синглов RAMMSTEIN выйдет осенью



14 ноября RAMMSTEIN выпустят XXXIII Limited Edition Collector’s Vinyl Box с 33 синглами на 7'-винилах — тираж составит всего 6 000 копий. В бокс-сет войдет:



– each box is hand-numbered

– 33 x 40 g black vinyl

– remastered edition

– beech wood box, stained black

– embossed metal Rammstein logo, antique silver finish

– embedded metal hinges and magnetic closure



Vinyl I

Side A // “Du Riechst So Gut” (Single Version) 04:50

Side B // “Du Riechst So Gut” (Scal Remix) 04:45



Vinyl II

Side A // “Seemann” (Single Version) 4:48

Side B // “Der Meister” 4:10



Vinyl III

Side A // “Engel” (Single Version) 04:23

Side B // “Wilder Wein” (Demo Version 1994) 5:41



Vinyl IV

Side A // “Du Hast” (Single Version) 03:54

Side B // “Du Hast” (Remix by Jacob Hellner) 06:44



Vinyl V

Side A // “Das Modell” (Single Version) 04:46

Side B // “Kokain” 03:09



Vinyl VI

Side A // “Du Riechst So Gut ’98” (Single Version) 04:24

Side B // “Du Riechst So Gut ’98” (Remix by Faith No More) 01:58



Vinyl VII

Side A // “Stripped” (Single Version) 04:25

Side B // “Stripped” (Heavy Mental Mix by Charlie Clouser) 05:12



Vinyl VIII

Side A // “Asche Zu Asche” 03:51

Side B // “Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?” (Live Version) 05:52



Vinyl IX

Side A // “Sonne” (Single Version) 04:32

Side B // “Sonne” (Clawfinger K.O. Remix) 04:10



Vinyl X

Side A // “Links 2 3 4” (Single Version) 03:42

Side B // “Halleluja” 03:40



Vinyl XI

Side A // “Ich Will” 03:38

Side B // “Ich “Will” (Paul van Dyk Mix) 06:13



Vinyl XII

Side A // “Mutter” (Radio Edit) 03:40

Side B // “5/4” 05:30



Vinyl XIII

Side A // “Feuer Frei!” (Single Version) 03:08

Side B // “Feuer Frei!” (Rammstein vs. Junkie XL Remix) 04:10



Vinyl XIV

Side A // “Mein Teil” (Single Version) 04:23

Side B // “Mein Teil” (You Are What You Eat Edit Remix by Pet Shop Boys) 04:06



Vinyl XV

Side A // “Amerika” (Single Version) 03:46

Side B // “Amerika” (Western-Remix by Olsen Involtini) 03:14



Vinyl XVI

Side A // “Ohne Dich” (Album Version) 04:31

Side B // “Ohne Dich” (Mina Harker’s Version, Remix by Laibach) 03:58



Vinyl XVII

Side A // “Keine Lust” (Single Version) 03:42

Side B // “Keine Lust” (Black Strobe Remix) 07:08



Vinyl XVIII

Side A // “Benzin” (Single Version) 03:48

Side B // “Benzin” (Combustion Remix by Meshuggah) 05:06



Vinyl XIX

Side A // “Rosenrot” (Single Version) 03:47

Side B // “Rosenrot” (Northern Lite Remix) 04:45



Vinyl XX

Side A // “Mann Gegen Mann” (Single Version) 03:51

Side B // “Mann Gegen Mann” (Popular Music Mix by Vince Clarke) 04:06



Vinyl XXI

Side A // “Pussy” (Radio Edit) 03:48

Side B // “Rammlied” 05:19



Vinyl XXII

Side A // “Ich Tu Dir Weh” (Radio Edit) 03:57

Side B // “Pussy” (“Lick It” Remix by Scooter) 04:54



Vinyl XXIII

Side A // “Haifisch” (Single Version) 03:45

Side B // “Haifisch” (Remix by Hurts) 03:45



Vinyl XXIV

Side A // “Mein Land” (Single Version) 03:53

Side B // “Vergiss Uns Nicht” 04:10



Vinyl XXV

Side A // “Mein Herz Brennt” (Album Version) 04:39

Side B // “Gib Mir Deine Augen” 03:44



Vinyl XXVI

Side A // “Deutschland” (Album Version) 05:26

Side B // “Deutschland” (RMX by Richard Z. Kruspe) 05:45



Vinyl XXVII

Side A // “Radio” (Single Version) 04:37

Side B // “Radio” (RMX by twocolors) 05:00



Vinyl XXVIII

Side A // “Ausländer” (Single Version) 03:52

Side B // “Ausländer” (RMX by R3HAB) 03:50



Vinyl XXIX

Side A // “Zeit” (Single Version) 05:21

Side B // “Zeit” (RMX by Ólafur Arnalds) 03:53



Vinyl XXX

Side A // “Zick Zack” (Single Version) 04:04

Side B // “Zick Zack” (RMX by Boys Noize) 04:00



Vinyl XXXI

Side A // “Angst” (Single Version) 03:44

Side B // “Angst” (RMX by twocolors) 04:01



Vinyl XXXII

Side A // “Dicke Titten” (Single Version) 03:38

Side B // “Dicke Titten” (LaBrassBanda Version) 03:17



Vinyl XXXIII

Side A // “Adieu” (Single Version) 04:38

Side B // “Adieu “(RMX by Richard Z. Kruspe) 04:42 http://www.rammstein.com





