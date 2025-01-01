Сборник синглов RAMMSTEIN выйдет осенью

14 ноября RAMMSTEIN выпустят XXXIII Limited Edition Collector’s Vinyl Box с 33 синглами на 7'-винилах — тираж составит всего 6 000 копий. В бокс-сет войдет:
– each box is hand-numbered
– 33 x 40 g black vinyl
– remastered edition
– beech wood box, stained black
– embossed metal Rammstein logo, antique silver finish
– embedded metal hinges and magnetic closure
Vinyl I
Side A // “Du Riechst So Gut” (Single Version) 04:50
Side B // “Du Riechst So Gut” (Scal Remix) 04:45
Vinyl II
Side A // “Seemann” (Single Version) 4:48
Side B // “Der Meister” 4:10
Vinyl III
Side A // “Engel” (Single Version) 04:23
Side B // “Wilder Wein” (Demo Version 1994) 5:41
Vinyl IV
Side A // “Du Hast” (Single Version) 03:54
Side B // “Du Hast” (Remix by Jacob Hellner) 06:44
Vinyl V
Side A // “Das Modell” (Single Version) 04:46
Side B // “Kokain” 03:09
Vinyl VI
Side A // “Du Riechst So Gut ’98” (Single Version) 04:24
Side B // “Du Riechst So Gut ’98” (Remix by Faith No More) 01:58
Vinyl VII
Side A // “Stripped” (Single Version) 04:25
Side B // “Stripped” (Heavy Mental Mix by Charlie Clouser) 05:12
Vinyl VIII
Side A // “Asche Zu Asche” 03:51
Side B // “Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?” (Live Version) 05:52
Vinyl IX
Side A // “Sonne” (Single Version) 04:32
Side B // “Sonne” (Clawfinger K.O. Remix) 04:10
Vinyl X
Side A // “Links 2 3 4” (Single Version) 03:42
Side B // “Halleluja” 03:40
Vinyl XI
Side A // “Ich Will” 03:38
Side B // “Ich “Will” (Paul van Dyk Mix) 06:13
Vinyl XII
Side A // “Mutter” (Radio Edit) 03:40
Side B // “5/4” 05:30
Vinyl XIII
Side A // “Feuer Frei!” (Single Version) 03:08
Side B // “Feuer Frei!” (Rammstein vs. Junkie XL Remix) 04:10
Vinyl XIV
Side A // “Mein Teil” (Single Version) 04:23
Side B // “Mein Teil” (You Are What You Eat Edit Remix by Pet Shop Boys) 04:06
Vinyl XV
Side A // “Amerika” (Single Version) 03:46
Side B // “Amerika” (Western-Remix by Olsen Involtini) 03:14
Vinyl XVI
Side A // “Ohne Dich” (Album Version) 04:31
Side B // “Ohne Dich” (Mina Harker’s Version, Remix by Laibach) 03:58
Vinyl XVII
Side A // “Keine Lust” (Single Version) 03:42
Side B // “Keine Lust” (Black Strobe Remix) 07:08
Vinyl XVIII
Side A // “Benzin” (Single Version) 03:48
Side B // “Benzin” (Combustion Remix by Meshuggah) 05:06
Vinyl XIX
Side A // “Rosenrot” (Single Version) 03:47
Side B // “Rosenrot” (Northern Lite Remix) 04:45
Vinyl XX
Side A // “Mann Gegen Mann” (Single Version) 03:51
Side B // “Mann Gegen Mann” (Popular Music Mix by Vince Clarke) 04:06
Vinyl XXI
Side A // “Pussy” (Radio Edit) 03:48
Side B // “Rammlied” 05:19
Vinyl XXII
Side A // “Ich Tu Dir Weh” (Radio Edit) 03:57
Side B // “Pussy” (“Lick It” Remix by Scooter) 04:54
Vinyl XXIII
Side A // “Haifisch” (Single Version) 03:45
Side B // “Haifisch” (Remix by Hurts) 03:45
Vinyl XXIV
Side A // “Mein Land” (Single Version) 03:53
Side B // “Vergiss Uns Nicht” 04:10
Vinyl XXV
Side A // “Mein Herz Brennt” (Album Version) 04:39
Side B // “Gib Mir Deine Augen” 03:44
Vinyl XXVI
Side A // “Deutschland” (Album Version) 05:26
Side B // “Deutschland” (RMX by Richard Z. Kruspe) 05:45
Vinyl XXVII
Side A // “Radio” (Single Version) 04:37
Side B // “Radio” (RMX by twocolors) 05:00
Vinyl XXVIII
Side A // “Ausländer” (Single Version) 03:52
Side B // “Ausländer” (RMX by R3HAB) 03:50
Vinyl XXIX
Side A // “Zeit” (Single Version) 05:21
Side B // “Zeit” (RMX by Ólafur Arnalds) 03:53
Vinyl XXX
Side A // “Zick Zack” (Single Version) 04:04
Side B // “Zick Zack” (RMX by Boys Noize) 04:00
Vinyl XXXI
Side A // “Angst” (Single Version) 03:44
Side B // “Angst” (RMX by twocolors) 04:01
Vinyl XXXII
Side A // “Dicke Titten” (Single Version) 03:38
Side B // “Dicke Titten” (LaBrassBanda Version) 03:17
Vinyl XXXIII
Side A // “Adieu” (Single Version) 04:38
Side B // “Adieu “(RMX by Richard Z. Kruspe) 04:42
