Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
28 сен 2025

Новое видео VITTRA



“MOFO”, новое видео группы VITTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Intense Indifference:

“MOFO”
“Reign Supreme”
“Burn(h)er”
“Transylvanian Buffet”
“Soul Searcher”
“The Leap”
“Bound By Blood”
“Hate”
“End To It”
“Piece By Piece”




