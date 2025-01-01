|
все новости группы
28 сен 2025
Новое видео 38 SPECIAL
“So Much So Right”", новое видео группы 38 SPECIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Milestone", выходящего 19 сентября. Трек по случаю 50-летия группы был создан вместе с Pat Monahan (TRAIN) и Randy Bachman (BACHMAN TURNER-OVERDRIVE, THE GUESS WHO), а также Jim Peterik (SURVIVOR, SAMMY HAGAR, LYNYRD SKYNYRD, CHEAP TRICK).
Трек-лист:
01. So Much So Right (D. Barnes / J. Peterik)
02. Slightly Controversial (feat. Pat Monahan) (D. Barnes/B. Capps/R. Wilson)
03. All I Haven't Said (C. Barnes/D. Barnes/J. Peterik)
04. The Main Thing (D.Barnes/J. Peterik)
05. Long Long Train (D.Barnes, R. Bachman)
06. Looking For My Life (D. Barnes, J. Peterik)
07. Making Up For Lost Time (D. Barnes, J. Peterik)
08. Windows Of Memories (D. Barnes, J. Peterik)
09. The Look (J. Peterik)
