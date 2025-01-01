Arts
Новости
Новое видео 38 SPECIAL



zoom
“So Much So Right”", новое видео группы 38 SPECIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Milestone", выходящего 19 сентября. Трек по случаю 50-летия группы был создан вместе с Pat Monahan (TRAIN) и Randy Bachman (BACHMAN TURNER-OVERDRIVE, THE GUESS WHO), а также Jim Peterik (SURVIVOR, SAMMY HAGAR, LYNYRD SKYNYRD, CHEAP TRICK).

Трек-лист:

01. So Much So Right (D. Barnes / J. Peterik)
02. Slightly Controversial (feat. Pat Monahan) (D. Barnes/B. Capps/R. Wilson)
03. All I Haven't Said (C. Barnes/D. Barnes/J. Peterik)
04. The Main Thing (D.Barnes/J. Peterik)
05. Long Long Train (D.Barnes, R. Bachman)
06. Looking For My Life (D. Barnes, J. Peterik)
07. Making Up For Lost Time (D. Barnes, J. Peterik)
08. Windows Of Memories (D. Barnes, J. Peterik)
09. The Look (J. Peterik)




