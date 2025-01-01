|
28 сен 2025
Видео с текстом от SKULL REVENGE
SKULL REVENGE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Road Of Pain”. Этот трек вошел в альбом State Of Oblivion:
"A Voice In The Desert"
"Afterlife"
"Beast Turning Human"
"Future"
"Lost In Time"
"Road Of Pain"
"Stardust"
"State Of Oblivion"
"This Once Broken Tree"
В состав группы входят Thomas Vikström (Therion, Candlemass), Christian Liljegren (Narnia), German Pascual (Narnia, DivineFire), Airton Araujo (Age Of Artemis, About 2 Crash), Peter Östros (Jaded Heart, Insania), Fredrik Notling (M.O.B - this is his last recording due to his death in 2023), Niklas Isfeldt (Dream Evil), Anders Engberg (Sorcerer, Lion’s Share), Christian Vidal (Therion), CJ Grimmark (Narnia), Tore Fagerheim (Shadowmind), Tobias Flensburg, Kristofer Stenefjord и Tobias Flensburg.
