ZEBRA исполнили две новые песни

ZEBRA в рамках выступления 20 сентября в рамках Fremont Street Experience's "Downtown Rocks" исполнили две новые песни:
00:43 She's Waiting For You
05:13 All Your Love (from upcoming album)
09:23 Tell Me What You Want
10:55 Better Not Call
11:55 Walk With You (from upcoming album)
15:33 The La La Song
16:43 Who's Behind The Door?
23:56 Take Your Fingers From My Hair
25:59 Stairway To Heaven
