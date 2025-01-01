Arts
ZEBRA исполнили две новые песни



ZEBRA в рамках выступления 20 сентября в рамках Fremont Street Experience's "Downtown Rocks" исполнили две новые песни:

00:43 She's Waiting For You
05:13 All Your Love (from upcoming album)
09:23 Tell Me What You Want
10:55 Better Not Call
11:55 Walk With You (from upcoming album)
15:33 The La La Song
16:43 Who's Behind The Door?
23:56 Take Your Fingers From My Hair
25:59 Stairway To Heaven






просмотров: 81

