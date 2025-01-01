Arts
*

The Acacia Strain

*



27 сен 2025 : 		 Новое видео THE ACACIA STRAIN

18 июл 2025 : 		 Новое видео THE ACACIA STRAIN

22 апр 2023 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

16 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE ACACIA STRAIN

15 фев 2023 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

16 дек 2022 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

17 дек 2020 : 		 Новое видео THE ACACIA STRAIN

12 июн 2020 : 		 Новые песни THE ACACIA STRAIN

17 май 2020 : 		 Новые песни THE ACACIA STRAIN

18 апр 2020 : 		 Новые песни THE ACACIA STRAIN

24 мар 2020 : 		 Новые песни THE ACACIA STRAIN

1 мар 2020 : 		 Два новых трека THE ACACIA STRAIN доступны для прослушивания

27 дек 2019 : 		 THE ACACIA STRAIN выпустили новый альбом

29 июн 2018 : 		 Альбом THE ACACIA STRAIN доступен на виниле

29 апр 2017 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

28 мар 2017 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

26 июл 2016 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

4 ноя 2015 : 		 Новое видео THE ACACIA STRAIN

14 окт 2014 : 		 Новый альбом THE ACACIA STRAIN доступен для прослушивания

6 окт 2014 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN

7 июн 2013 : 		 THE ACACIA STRAIN представили двух музыкантов

20 май 2013 : 		 THE ACACIA STRAIN расстались с гитаристом

9 фев 2013 : 		 Видео с текстом от THE ACACIA STRAIN

7 фев 2013 : 		 Компиляция раритетов THE ACACIA STRAIN выйдет в феврале

29 ноя 2012 : 		 THE ACACIA STRAIN попали в аварию

25 сен 2012 : 		 Новая песня THE ACACIA STRAIN
Новое видео THE ACACIA STRAIN



"Swamp Mentality", новое видео THE ACACIA STRAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома You Are Safe From God Here, релиз которого намечен на 24 октября на Rise Records:

“Eucharist I: Burnt Offering”
“A Call Beyond”
“Swamp Mentality”
“The Machine That Bleeds” (Feat. Brody King + Colin Young)
“Mourning Star”
“I Don’t Think You Are Going To Make It”
“Acolyte Of The One”
“Aeonian Wrath”
“Holy Moonlight”
“Sacred Relic”
“World Gone Cold”
“Eucharist II: Blood Loss” (Feat. Sunny Faris)




просмотров: 94

