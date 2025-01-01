"Swamp Mentality", новое видео THE ACACIA STRAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома You Are Safe From God Here, релиз которого намечен на 24 октября на Rise Records:
“Eucharist I: Burnt Offering”
“A Call Beyond”
“Swamp Mentality”
“The Machine That Bleeds” (Feat. Brody King + Colin Young)
“Mourning Star”
“I Don’t Think You Are Going To Make It”
“Acolyte Of The One”
“Aeonian Wrath”
“Holy Moonlight”
“Sacred Relic”
“World Gone Cold”
“Eucharist II: Blood Loss” (Feat. Sunny Faris)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет