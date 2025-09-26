сегодня



OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST



"War Pigs", feat. Ozzy Osbourne, кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST, доступна для прослушивания ниже. Все вырученные средства от стримов и физических продаж будут направлены в адрес The Glenn Tipton Parkinson's Foundation и Cure Parkinson's.







