Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
27 сен 2025 : 		 Новое видео BUSH

30 июл 2025 : 		 Новое видео BUSH

24 июл 2025 : 		 BUSH исполнили шесть песен

7 июн 2025 : 		 Новое видео BUSH

6 июн 2025 : 		 Новая песня BUSH

22 май 2025 : 		 Лидер BUSH: «Я старался быть максимально понятным»

18 апр 2025 : 		 Новая песня BUSH

29 мар 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Ментальное здоровье очень важно!»

27 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH дал совет молодым

5 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Не понимаю, как молодежи зарабатывать»

17 янв 2025 : 		 BUSH начинают сведение

4 янв 2025 : 		 BUSH завершили работу над альбомом

11 дек 2024 : 		 Готов ли вокалист BUSH продать свои песни?

3 окт 2024 : 		 BUSH переиздают альбом

16 сен 2024 : 		 KEVIN MARTIN присоединился на сцене к BUSH для кавер-версии THE BEATLES

18 июл 2024 : 		 Вокалист BUSH: «Я очень горжусь своими записями»

18 июн 2024 : 		 BUSH выпустят новую песню летом

21 янв 2024 : 		 Вокалист BUSH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

7 дек 2023 : 		 У вокалиста BUSH уже есть семь новых песен

3 дек 2023 : 		 Вокалист BUSH: «И через сколько ИИ все захватит? Через год, через 10?»

2 ноя 2023 : 		 BUSH в "The Talk"

28 окт 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»

11 окт 2023 : 		 Новое видео BUSH

26 сен 2023 : 		 Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего

21 сен 2023 : 		 Новая песня BUSH

20 сен 2023 : 		 Сборник BUSH выйдет в ноябре
Новое видео BUSH



I Beat Loneliness, новое видео группы BUSH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "I Beat Loneliness", выход которого состоялся 18 июля на earMUSIC:

01. Scars
02. I Beat Loneliness
03. The Land Of Milk And Honey
04. We're All The Same On The Inside
05. I Am Here To Save Your Life
06. 60 Ways To Forget People
07. Love Me Till The Pain Fades
08. We Are Of This Earth
09. Everyone Is Broken
10. Don't Be Afraid
11. Footsteps In The Sand
12. Rebel With A Cause




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом