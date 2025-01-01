Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 23
[= ||| все новости группы



*

Kadavar

*



26 сен 2025 : 		 Новое видео KADAVAR

4 сен 2025 : 		 Новое видео KADAVAR

4 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KADAVAR

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KADAVAR

22 окт 2021 : 		 Новая песня KADAVAR

29 мар 2020 : 		 Видео из студии от KADAVAR

21 окт 2019 : 		 Успехи в чартах KADAVAR

12 окт 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

19 сен 2019 : 		 Концертное видео KADAVAR

1 сен 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

12 авг 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

28 июн 2019 : 		 Дата выхода и обложка нового альбома KADAVAR

17 июн 2019 : 		 Видео KADAVAR из студии

15 сен 2018 : 		 Концертное видео KADAVAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

19 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

2 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KADAVAR

4 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

6 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

20 июн 2017 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

15 июн 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

29 апр 2016 : 		 Новое видео KADAVAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео KADAVAR



zoom
Total Annihilation, новое видео KADAVAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin”, релиз которого намечен на 7 ноября на Clouds Hill:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом