сегодня



Новое видео KADAVAR



Total Annihilation, новое видео KADAVAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin”, релиз которого намечен на 7 ноября на Clouds Hill:







+0 -0



просмотров: 69

