Soulfly
Бразилия
Thrash Metal
http://www.soulfly.com
Myspace:
http://www.myspace.com/soulfly
Facebook:
https://www.facebook.com/SoulflyOfficial
26 сен 2025
:
Новое видео SOULFLY
14 сен 2025
:
Лидер SOULFLY: «ZYON проделал отличную работу!»
8 сен 2025
:
Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»
29 авг 2025
:
Новая песня SOULFLY
14 июл 2025
:
SOULFLY исполнили новую песню
23 июн 2025
:
Профессиональное видео полного выступления SOULFLY
29 май 2025
:
SOULFLY нашли басиста для тура
23 май 2025
:
Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»
10 апр 2025
:
SOULFLY расстались с басистом
26 ноя 2024
:
MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»
1 окт 2024
:
MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»
30 май 2024
:
MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY
15 мар 2024
:
Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»
28 фев 2024
:
Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года
17 окт 2023
:
MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»
18 июл 2023
:
Концертное видео SOULFLY
30 янв 2023
:
SOULFLY выступили с новым гитаристом
6 янв 2023
:
SOULFLY нашли гитариста
27 дек 2022
:
Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех
7 авг 2022
:
Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»
15 июл 2022
:
Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом
8 июл 2022
:
Новое видео SOULFLY
24 июн 2022
:
MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию
22 июн 2022
:
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
10 июн 2022
:
Новая песня SOULFLY
16 май 2022
:
На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик
5 май 2022
:
Новая песня SOULFLY
8 апр 2022
:
Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы
6 апр 2022
:
MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд
3 апр 2022
:
Кто записывал гитары для нового SOULFLY?
22 фев 2022
:
SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY
15 фев 2022
:
SOULFLY сыграли две новые песни
15 фев 2022
:
Видео с выступления SOULFLY
25 янв 2022
:
SOULFLY нашли гитариста для тура
20 янв 2022
:
Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»
12 окт 2021
:
Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»
28 сен 2021
:
Видео полного выступления SOULFLY
24 сен 2021
:
MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»
6 сен 2021
:
SOULFLY исполнили новую песню
29 авг 2021
:
SOULFLY исполняют FEAR FACTORY
27 авг 2021
:
Видео с выступления SOULFLY
23 авг 2021
:
SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY
20 авг 2021
:
Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»
18 авг 2021
:
Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»
17 авг 2021
:
Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»
17 авг 2021
:
DINO CAZARES репетирует с SOULFLY
10 авг 2021
:
Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»
6 авг 2021
:
DINO CAZARES с SOULFLY
10 июн 2021
:
Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года
7 апр 2021
:
SOULFLY завершают работу над альбомом
23 янв 2021
:
SOULFLY в студии!
9 дек 2020
:
MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY
25 ноя 2020
:
MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY
21 июл 2020
:
Новый ролик от вокалиста SOULFLY
14 июл 2020
:
Новый ролик от вокалиста SOULFLY
2 июл 2020
:
Первые ролики от вокалиста SOULFLY
26 июн 2020
:
MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY
25 июн 2020
:
Профессиональное видео полного выступления SOULFLY
1 июн 2020
:
Концертное видео SOULFLY
25 май 2020
:
Цифровой ЕР от SOULFLY
3 ноя 2019
:
Профессиональное видео полного выступления SOULFLY
3 сен 2019
:
MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»
21 фев 2019
:
Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»
26 дек 2018
:
MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY
21 окт 2018
:
Видео с текстом от SOULFLY
18 окт 2018
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
27 сен 2018
:
Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике
19 сен 2018
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
15 сен 2018
:
Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY
13 сен 2018
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
6 сен 2018
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
31 авг 2018
:
360°-видео от SOULFLY
22 авг 2018
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
16 авг 2018
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
10 авг 2018
:
Новая песня SOULFLY
8 июл 2018
:
Новый альбом SOULFLY выйдет осенью
22 июн 2018
:
Профессиональное видео с выступления SOULFLY
30 май 2018
:
Профессиональное концертное видео SOULFLY
10 мар 2018
:
SOULFLY исполнили целиком альбом NAILBOMB
10 янв 2018
:
Фрагмент нового релиза SOULFLY
7 дек 2017
:
SOULFLY начнут запись в январе
14 ноя 2017
:
Лидер SOULFLY о новом альбоме
9 ноя 2017
:
MAX CAVALERA рад началу работ над новым SOULFLY
16 июн 2017
:
SOULFLY целиком исполнят альбом NAILBOMB
4 апр 2017
:
MAX CAVALERA целиком исполнит альбом NAILBOMB с SOULFLY
23 май 2016
:
Лидер SOULFLY считает, что AXL ROSE недостаточно крут для AC/DC
14 май 2016
:
На сцене к SOULFLY присоединились члены BATTLECROSS, SUFFOCATION
22 апр 2016
:
SOULFLY выступили на телевидении
14 апр 2016
:
Профессиональное видео с выступления SOULFLY
29 фев 2016
:
Бывший барабанщик SEPULTURA присоединился к SOULFLY
25 фев 2016
:
Видео с выступления SOULFLY
15 янв 2016
:
Видео с текстом от SOULFLY
6 янв 2016
:
Видео с выступления SOULFLY
13 дек 2015
:
SOULFLY исполняют SEPULTURA
18 сен 2015
:
Новое видео SOULFLY
14 сен 2015
:
SOULFLY нашли сессионного басиста
1 сен 2015
:
Новое видео SOULFLY
28 авг 2015
:
ASHMEDI исполнил SEPULTURA с SOULFLY
20 авг 2015
:
Вокалист SOULFLY: «Мне нравится постоянно сочинять риффы!»
10 авг 2015
:
Новая песня SOULFLY
2 авг 2015
:
Бывший барабанщик SEPULTURA присоединился на сцене к группе бывшего вокалиста SEPULTURA для исполнения хита SEPULTURA
30 июл 2015
:
Видео с текстом от SOULFLY
18 июл 2015
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
8 июл 2015
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
30 июн 2015
:
Видео с текстом от SOULFLY
6 июн 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома SOULFLY
15 май 2015
:
MAX CAVALERA: «Почему я покинул ROADRUNNER RECORDS»
5 май 2015
:
Max: «Новый альбом SOULFLY создан под влиянием дэт-металла!»
5 май 2015
:
Дата выхода нового альбома SOULFLY
28 апр 2015
:
Название нового альбома SOULFLY
7 апр 2015
:
Лидер SOULFLY: «"We Sold Our Souls To Metal" очень хороша для моша!»
1 мар 2015
:
Новый альбом SOULFLY выйдет в августе
6 янв 2015
:
SOULFLY приступили к записи альбома
28 июл 2014
:
Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SOULFLY
12 июл 2014
:
Бывший барабанщик SEPULTURA выступил с SOULFLY
23 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления SOULFLY
9 май 2014
:
Барабанщик SOULFLY пропустит российские выступления
7 мар 2014
:
Бывший барабанщик SEPULTURA выступил с SOULFLY
10 янв 2014
:
SOULFLY исполнили классику SEPULTURA
11 дек 2013
:
Новое видео SOULFLY
27 сен 2013
:
Новый альбом SOULFLY доступен для прослушивания
4 сен 2013
:
Новая песня SOULFLY
31 авг 2013
:
IGOR CAVALERA исполнил 'Arise' с SOULFLY
23 авг 2013
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
14 авг 2013
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
8 авг 2013
:
Видео с текстом от SOULFLY
31 июл 2013
:
Обложка нового альбома SOULFLY
24 июл 2013
:
Трек-лист нового альбома SOULFLY
21 июл 2013
:
Трейлер нового альбома SOULFLY
18 июл 2013
:
SOULFLY исполнили новую песню
8 июл 2013
:
Студийный трейлер SOULFLY
1 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления SOULFLY
8 май 2013
:
SOULFLY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
7 апр 2013
:
SOULFLY объявили имя продюсера
7 мар 2013
:
Вокалист SOULFLY создает музыку к фильму о порно-актрисе
22 янв 2013
:
Бывший барабанщик SOULFLY продает установку
25 ноя 2012
:
Барабанщик SOULFLY и BORKNAGAR продает оборудование
20 ноя 2012
:
SOULFLY поедут в тур с сыном Max'a Cavalera
12 ноя 2012
:
Лидер SOULFLY сказал, что TROY SANDERS присоединился к его проекту вместе с GREG'ом PUCIATO
11 окт 2012
:
Видео с выступления SOULFLY
6 май 2012
:
Вокалист MORBID ANGEL присоединился на сцене к SOULFLY
27 мар 2012
:
Вокалист CATTLE DECAPITATION присоединился на сцене к SOULFLY
8 мар 2012
:
Видео с выступления SOULFLY
8 мар 2012
:
Новая песня SOULFLY
5 мар 2012
:
SOULFLY представили новый трек
27 фев 2012
:
Видео с выступления SOULFLY
16 фев 2012
:
Новое видео SOULFLY
26 янв 2012
:
Новая песня SOULFLY
22 янв 2012
:
Трек-лист нового альбома SOULFLY
17 янв 2012
:
Обложка нового альбома SOULFLY
17 янв 2012
:
Сын MAX'a CAVALERA поедет в тур с SOULFLY
6 янв 2012
:
THOMAS MIGNONE снимет видео для SOULFLY
4 янв 2012
:
Видео с первых концертов SOULFLY с новым ударником
6 дек 2011
:
Новый альбом SOULFLY в марте
22 ноя 2011
:
Вокалист CATTLE DECAPITATION об участии на новом альбоме SOULFLY
12 окт 2011
:
Фронтмен OCEANO на новом альбоме SOULFLY
4 окт 2011
:
SOULFLY завершили запись
1 окт 2011
:
Фронтмен DEVILDRIVER на новом альбоме SOULFLY
1 авг 2011
:
Видео с выступления SOULFLY
1 июл 2011
:
Бывший басист STATIC-X в SOULFLY
20 апр 2011
:
Новый сингл гитариста SOULFLY/ CAVALERA CONSPIRACY
19 мар 2011
:
MAX CAVALERA и GREG PUCIATO работают над 15 "мрачными" песнями
10 янв 2011
:
Marc Rizzo (SOULFLY): «Больше всего я люблю слушать инструментальную гитарную музыку»
1 янв 2011
:
Бывший басист SOULFLY предлагает Max'y Cavalera "прекратить нести чушь"
30 авг 2010
:
MAX CAVALERA заявил, что было бы «круто», если бы классический состав SEPULTURA воссоединился
19 июл 2010
:
SOULFLY расстались с басистом
19 май 2010
:
Новый альбом SOULFLY доступен для прослушивания
4 май 2010
:
Новое видео SOULFLY
27 мар 2010
:
Детали лимитированного издания SOULFLY
26 мар 2010
:
Новая песня SOULFLY
23 мар 2010
:
Обложка нового альбома SOULFLY
10 мар 2010
:
Выход нового альбома SOULFLY отложен
13 фев 2010
:
Лидер SOULFLY выставил на продажу дом
12 янв 2010
:
Новый альбом SOULFLY выйдет в мае
25 ноя 2009
:
SOULFLY записывают каверы SEPULTURA и EXCEL
15 ноя 2009
:
Рабочее название нового альбома SOULFLY
15 сен 2009
:
SOULFLY отправятся в студию в ноябре
30 мар 2009
:
MAX CAVALERA: "Песни нового альбома SOULFLY будут агрессивнее, быстрее и короче"
7 мар 2009
:
SOULFLY приступят к записи нового альбома уже в этом году
7 дек 2008
:
SOULFLY: неопубликованные треки с нового альбома в сети
16 июн 2008
:
Стал доступен аудиосемпл нового сингла SOULFLY
7 июн 2008
:
Все подробности о новом альбоме SOULFLY
21 май 2008
:
Подробности о специальном издании нового альбома SOULFLY
16 май 2008
:
SOULFLY снимут видео на новый трек
7 май 2008
:
Подробности о новом альбоме SOULFLY
18 апр 2008
:
Трек-лист нового альбома SOULFLY
18 дек 2007
:
SOULFLY завершили запись нового альбома
26 окт 2007
:
SOULFLY: подробности нового альбома
9 сен 2007
:
SOULFLY засядут в студии на следующей неделе
14 июн 2007
:
Max и Igor Cavalera впервые за 10 лет работают вместе
18 май 2007
:
Max Cavalera на новом диске FAQ
6 апр 2007
:
SOULFLY: новые даты турне
20 фев 2007
:
Видео Max'a Cavalera 'Jumpdafuckup' в России
9 мар 2006
:
Новое интервью с вокалистом SOULFLY появилось в сети
4 фев 2006
:
Басист SOULFLY сообщает последние новости о своем соло-проекте
9 дек 2005
:
SOULFLY: видео 'Frontlines' в сети
4 окт 2005
:
SOULFLY: в сети появилось видео "Carved Inside"
5 авг 2005
:
SOULFLY: концертный видео-клип в сети
21 июл 2005
:
На новом альбоме SOULFLY засветится BILLY MILANO
1 июл 2005
:
SOULFLY: появилось видео на новые песни
7 июн 2005
:
Опубликован трек-лист нового диска SOULFLY
16 май 2005
:
Подробности отмены концертов SOULFLY на Дальнем Востоке
13 янв 2004
:
SOULFLY опубликовали обложку нового альбома
13 дек 2003
:
SOULFLY: новый альбом
22 окт 2003
:
SOULFLY: еще 9 новых треков
4 окт 2003
:
Басист MEGADETH поможет SOULFLY
сегодня
Новое видео SOULFLY
Nihilist feat. Todd Jones of NAILS, новое видео группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chama", выход которого запланирован на 24 октября на Nuclear Blast Records:
01. Indigenous Inquisition
02. Storm The Gates
03. Nihilist
04. No Pain = No Power
05. Ghenna
06. Black Hole Scum
07. Favela / Dystopia
08. Always Was, Always Will Be...
09. Soulfly XIII
10. Chama
+1
-0
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
26 сен 2025
father
Как ни странно, две песни уже как минимум не мимо. Возможно, альбом будет хотя бы лучше, чем Ritual и Omen, хотя хуже них непросто что-то сделать
26 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
father
,
нормальная песня, да. но стоит представить, как они синхронно четыремя щупальцами не сыграют самый классный рифф с 00:31, так плохо становится
слушай, а ты не знаешь такую группу как "Это Я Убил Кеннеди", и почему она заглохла?
слушай, а ты не знаешь такую группу как "Это Я Убил Кеннеди", и почему она заглохла?