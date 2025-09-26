сегодня



Новое видео SOULFLY



Nihilist feat. Todd Jones of NAILS, новое видео группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chama", выход которого запланирован на 24 октября на Nuclear Blast Records:



01. Indigenous Inquisition

02. Storm The Gates

03. Nihilist

04. No Pain = No Power

05. Ghenna

06. Black Hole Scum

07. Favela / Dystopia

08. Always Was, Always Will Be...

09. Soulfly XIII

10. Chama







