MARTY FRIEDMAN о важности собственного звучания

19 июл 2024 :
MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы
14 июл 2024 :
Обложка биографии MARTY FRIEDMAN
10 июл 2024 :
MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»
7 июл 2024 :
MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»
17 июн 2024 :
MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы
4 июн 2024 :
MARTY FRIEDMAN о MASA ITO
23 май 2024 :
MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH
17 май 2024 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
17 май 2024 :
MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию
2 май 2024 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
17 апр 2024 :
Лидер MEGADETH о MARTY FRIEDMAN'е: «Мал, да удал!»
17 мар 2024 :
MARTY FRIEDMAN о новом гитаристе MEGADETH
13 мар 2024 :
MARTY FRIEDMAN представил новый трек
9 мар 2024 :
MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и дальше будет востребована»
26 фев 2024 :
Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN
20 дек 2023 :
MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA
12 дек 2023 :
MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома
1 дек 2023 :
Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN
28 ноя 2023 :
MARTY FRIEDMAN о новом альбоме
18 ноя 2023 :
MARTY FRIEDMAN в лагере
16 ноя 2023 :
Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN
13 ноя 2023 :
MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»
1 ноя 2023 :
MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной
24 окт 2023 :
Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN
22 окт 2023 :
MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»
3 окт 2023 :
MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»
24 сен 2023 :
MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»
17 сен 2023 :
MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре
20 июл 2023 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
12 июн 2023 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
18 май 2023 :
MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды
4 май 2023 :
MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче
29 апр 2023 :
MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось
25 апр 2023 :
MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления
20 апр 2023 :
TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH
6 апр 2023 :
MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»
21 мар 2023 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
13 мар 2023 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
13 мар 2023 :
MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»
10 мар 2023 :
Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH
8 мар 2023 :
MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS
6 мар 2023 :
MARTY FRIEDMAN приехал в США
6 мар 2023 :
MARTY FRIEDMAN намекает
4 мар 2023 :
MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH
15 фев 2023 :
MARTY FRIEDMAN очень рад
14 фев 2023 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
6 янв 2023 :
MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна
4 янв 2023 :
MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов
26 авг 2022 :
MARTY FRIEDMAN представил новое видео
7 июл 2022 :
MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у
23 июн 2022 :
MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе
2 июн 2022 :
MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT
7 мар 2022 :
MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио
25 янв 2022 :
MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи
19 янв 2022 :
MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»
17 дек 2021 :
MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"
18 ноя 2021 :
MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»
14 авг 2021 :
Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов
3 авг 2021 :
Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN
30 июл 2021 :
Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN
28 июн 2021 :
MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»
22 июн 2021 :
MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»
23 май 2021 :
MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом
26 мар 2021 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
19 фев 2021 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
4 янв 2021 :
MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»
28 дек 2020 :
MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию
25 дек 2020 :
Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH
17 дек 2020 :
MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»
10 дек 2020 :
Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом
22 окт 2020 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
18 окт 2020 :
MARTY FRIEDMAN в видео FENDER
16 сен 2020 :
Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN
15 сен 2020 :
MARTY FRIEDMAN о первых песнях
1 сен 2020 :
MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью
8 авг 2020 :
MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом
30 июл 2020 :
MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах
17 июл 2020 :
Видео от MARTY FRIEDMAN
2 июн 2020 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7
26 май 2020 :
MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7
8 май 2020 :
MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»
4 май 2020 :
Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN
22 апр 2020 :
MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине
26 дек 2019 :
MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»
7 дек 2019 :
MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом
6 дек 2019 :
Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»
29 ноя 2019 :
MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»
3 июл 2019 :
MARTY FRIEDMAN на EMGtv
12 апр 2019 :
MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»
11 апр 2019 :
MARTY FRIEDMAN на EMGtv
14 окт 2018 :
Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN
2 окт 2018 :
Фрагмент концертного релиза MARTY FRIEDMAN
11 сен 2018 :
Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN
24 авг 2018 :
Концертный трек MARTY FRIEDMAN
12 апр 2018 :
MARTY FRIEDMAN запишет шоу в Мексике
21 фев 2018 :
Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной
7 дек 2017 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
3 ноя 2017 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
20 авг 2017 :
Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN
12 авг 2017 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
4 авг 2017 :
Новый альбом MARTY FRIEDMAN доступен для прослушивания
3 авг 2017 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
2 авг 2017 :
MARTY FRIEDMAN: «Ненавижу, когда меня называют шреддером!»
22 июл 2017 :
Новая песня MARTY FRIEDMAN
12 июл 2017 :
Новая песня MARTY FRIEDMAN
1 июл 2017 :
Новая песня MARTY FRIEDMAN
24 июн 2017 :
Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN
5 июн 2017 :
Ранние альбомы MARTY FRIEDMAN будут переизданы
2 июн 2017 :
MARTY FRIEDMAN выпустит новую работу летом; новая песня
25 янв 2017 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
9 дек 2016 :
У MARTY FRIEDMAN'a готово уже пять песен
23 ноя 2016 :
MARTY FRIEDMAN: «У меня не было достаточно причин для возвращения в MEGADETH»
5 ноя 2016 :
MARTY FRIEDMAN стал послом
14 окт 2016 :
MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом
3 авг 2016 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
11 мар 2016 :
MARTY FRIEDMAN просит поклонников не пожимать его руку
10 мар 2016 :
MARTY FRIEDMAN на EMGtv
18 фев 2016 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
11 фев 2016 :
MARTY FRIEDMAN о METALLICA
21 янв 2016 :
MARTY FRIEDMAN на EMGtv
10 дек 2015 :
В автобусе с MARTY FRIEDMAN
5 ноя 2015 :
MARTY FRIEDMAN на EMGtv
20 окт 2015 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
19 сен 2015 :
MARTY FRIEDMAN пригласил на сцену поклонника
17 сен 2015 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN'a
10 сен 2015 :
Биография MARTY FRIEDMAN'а будет готова через полгода
1 сен 2015 :
Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN
19 авг 2015 :
MARTY FRIEDMAN: «Все хотят слышать от меня агрессивный, тяжёлый, плотный материал»
12 авг 2015 :
MARTY FRIEDMAN: "Я лучше сяду на ежа, чем буду слушать JIMI HENDRIX'a!"
5 авг 2015 :
Что могло бы заставить MARTY FRIEDMAN'а вновь сыграть с MEGADETH?
31 июл 2015 :
MARTY FRIEDMAN: «Лучшее в BABYMETAL то, что они вызывают полярную реакцию!»
8 июл 2015 :
MARTY FRIEDMAN приедет с гастролями в США
18 май 2015 :
Мастер-класс MARTY FRIEDMAN
12 апр 2015 :
MARTY FRIEDMAN воздал должное Астору Пьяццолла
11 апр 2015 :
MARTY FRIEDMAN: «Для меня возвращение в MEGADETH — это шаг назад»
28 янв 2015 :
MARTY FRIEDMAN не считает себя металлическим музыкантом
26 янв 2015 :
MARTY FRIEDMAN не читает книг, но считает себя граммар-наци
15 янв 2015 :
MARTY FRIEDMAN вновь не исключает своего возвращения в MEGADETH
5 янв 2015 :
MARTY FRIEDMAN не исключает своего возвращения в MEGADETH
22 дек 2014 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
12 авг 2014 :
MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH
8 июл 2014 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
29 май 2014 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
26 май 2014 :
MARTY FRIEDMAN, GUS G., HERMAN LI исполнили BLACK SABBATH
24 май 2014 :
Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN
19 май 2014 :
Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN
6 май 2014 :
Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN
5 май 2014 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
3 май 2014 :
MARTY FRIEDMAN, GUS G. исполнили BLACK SABBATH
30 апр 2014 :
Новая песня MARTY FRIEDMAN
23 апр 2014 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
26 фев 2014 :
Новый альбом MARTY FRIEDMAN выйдет в мае
31 янв 2014 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
23 янв 2014 :
Новая песня MARTY FRIEDMAN'а
30 дек 2013 :
PAUL REED SMITH представили фирменную гитару MARTY FRIEDMAN
5 дек 2013 :
Тизер нового альбома MARTY FRIEDMAN
10 ноя 2013 :
Гитаристы CHILDREN OF BODOM, REVOCATION на новом альбоме Marty Friedman
24 окт 2013 :
MARTY FRIEDMAN отрицает участие в туре 'Metal All-Stars'
16 сен 2013 :
MARTY FRIEDMAN работает над 'самым тяжёлым и энергичным' сольником за всю свою карьеру
3 янв 2013 :
MARTY FRIEDMAN женился?
3 дек 2012 :
MARTY FRIEDMAN о работе с лидером MEGADETH
29 окт 2012 :
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
23 окт 2012 :
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
19 окт 2012 :
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
11 окт 2012 :
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
5 окт 2012 :
'Tokyo Jukebox Vols. 1 & 2' MARTY FRIEDMAN 'a выйдут в США в ноябре
11 авг 2012 :
MARTY FRIEDMAN - со-автор песни с альбома номер 1 в Японии
30 май 2012 :
MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к ANDREW W.K.
22 апр 2012 :
'Bad D.N.A.', 'Tokyo Jukebox 2' MARTY FRIEDMAN'a выйдут в Европе
20 янв 2012 :
MARTY FRIEDMAN: только малый процент людей в Японии знает, что я из MEGADETH
19 янв 2012 :
MARTY FRIEDMAN подвёл итоги года
3 янв 2012 :
Подарок от MARTY FRIEDMAN'a
27 дек 2011 :
MARTY FRIEDMAN на сингле MOMOIRO CLOVER
9 ноя 2011 :
MARTY FRIEDMAN пишет музыкальную тему к фильму
17 авг 2011 :
MARTY FRIEDMAN в новом видео RAZOR
11 авг 2011 :
Обложка нового альбома MARTY FRIEDMAN
7 авг 2011 :
MARTY FRIEDMAN завершил работы над альбомом
28 июл 2011 :
MARTY FRIEDMAN: "Это самая веселая песня, которую я исполнял"
6 июн 2011 :
Yossi Sassi и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео
27 май 2011 :
GUS G. и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео
16 май 2011 :
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
12 май 2011 :
MARTY FRIEDMAN выставил на аукцион гитару MEGADETH
22 апр 2011 :
MARTY FRIEDMAN и STEVE LUKATHER записали песню
18 мар 2011 :
MARTY FRIEDMAN выставит на аукцион гитары периода MEGADETH
21 окт 2010 :
MARTY FRIEDMAN основал новый лейбл
26 июл 2010 :
Новое видео MARTY FRIEDMAN
24 июл 2010 :
MARTY FRIEDMAN выпустит новый сольный альбом в следующем месяце
20 июн 2010 :
MARTY FRIEDMAN в сингле номер 1 в Японии
17 июн 2010 :
MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом
18 май 2010 :
MARTY FRIEDMAN начал работу над новым альбомом
30 дек 2009 :
MARTY FRIEDMAN записал сингл с ANDREW W.K.
28 дек 2009 :
Новый альбом MARTY FRIEDMAN'а выйдет в феврале
20 ноя 2009 :
MARTY FRIEDMAN о туре и альбоме
25 авг 2007 :
Информация о концертных релизах MARTY FRIEDMAN'a
25 апр 2007 :
MARTY FRIEDMAN (ex-MEGADETH) снимет DVD в Японии
10 июл 2006 :
MARTY FRIEDMAN: Новый сольник вышел в Японии
28 май 2005 :
Бывший гитарист MEGADETH пишет шестой сольный альбом
5 янв 2004 :
Marty Friedman не будет играть на сольнике Dave Mustaine
13 авг 2003 :
MARTY FRIEDMAN переиздает ранние записи
10 ноя 2002 :
Сольник гитариста MEGADETH
