28 сен 2025



MARTY FRIEDMAN о важности собственного звучания



MARTY FRIEDMAN в рамках проводимого мастер-класса 23 сентября в Kadıköy Sahne, Istanbul, Turkey, рассказал о важности выработки собственного стиля и звучания:



«Я считаю, что гитаристу легко увидеть кого-то, кто действительно хорошо играет на гитаре и хочет так играть — просто стань хорошим гитаристом, просто научись хорошо играть. Проблема в том, что если ты по-настоящему увлекаешься этим, то начинаешь терять свою индивидуальность, потому что ты учишься тому, что поможет тебе лучше играть на гитаре.



Я полагаю, что люди, которым я нравлюсь, возможно, те, чье звучание вы можете узнать, — это ребята, которые на самом деле не пытаются выучить все до единого. Многие гитаристы, особенно молодые, думают: "Мне нужно знать все. Мне нужно играть так, как этот парень, как этот парень, как этот парень, как все". Это очень пугает. Для меня важнее быть предельно честным в отношении того, что мне важно узнать. Я не хочу тратить время, например, выбирать что-то новое.… Например, Эрик Джонсон — фантастический, невероятный гитарист. Я никогда не смогу так играть. Поэтому я не пытаюсь узнать, что он делает, потому что есть элементы, которые меня интересуют больше. Я просто знаю, что он фантастический музыкант, я уважаю его, но это не значит, что это станет частью моей музыкальности.



Вы должны быть предельно честны с самим собой, с личными вкусами и жизненным опытом каждого человека. О, мне это нравится. Мне нужно научиться этому, — не только потому, что это круто и интересно, но и потому, что это что-то значит для вас. Это то, чему тебе нужно научиться. Очень важно быть честным со своим вкусом. Многие люди думают: "Ну, я должен играть как Эл Ди Меола, потому что он такой хороший, и я хочу стать таким же хорошим". Так вот, нет. Я бы и за миллион лет не смог так играть. Это очень хорошая техника, но таков его жизненный опыт. У тебя другой опыт. У вас все по-другому, по-другому, по-другому. Поэтому, я считаю, вы должны радоваться, что вам не нужно всему учиться. Но на вас лежит ответственность за то, чтобы действительно изучать то, что вам нравится, и изучать это прилежно и качественно».



За день до Marty выступал на разогреве у MEGADETH, однако на сцене к ним присоединяться не стал, но оставил сообщение:



«Моя группа и я отлично провели время в Стамбуле! После нашего шоу Naoki и я посмотрели, как Teemu просто УБОЙНО исполняет мои соло и все остальное, а MEGADETH просто пушка! С нетерпением ждем новой встречи!»















