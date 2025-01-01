Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 27
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 27
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 23
[= ||| все новости группы



*

Ellefson-Soto

*



26 сен 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

27 авг 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

8 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название говорит само за себя»

7 авг 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

17 июл 2025 : 		 Новое видео ELLEFSON-SOTO

13 июл 2025 : 		 Новый альбом ELLEFSON-SOTO выйдет летом

21 мар 2025 : 		 ELLEFSON-SOTO выпустят новую пластинку

22 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO

19 сен 2022 : 		 ELLEFSON-SOTO дали первый концерт

30 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео

19 авг 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELLEFSON-SOTO

25 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустят альбом осенью

24 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «А мы кое-что сделали с David'ом!»

9 окт 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO — о проекте с DAVID'ом ELLEFSON'ом: «Пока висит»

24 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO в ELLEFSON-SOTO
| - |

|||| сегодня

Новое видео ELLEFSON-SOTO



zoom
SOAB, новое видео проекта ELLEFSON-SOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unbreakable", выпущенного 15 августа:

01. Unbreakable
02. SOAB
03. Shout
04. Hate You, Hate Me
05. Poison Tears (featuring Laura Guldemond of BURNING WITCHES)
06. Ghosts
07. Vengeance (feat. Tim "Ripper" Owens of KK'S PRIEST)
08. Snakes And Bastards
09. It's Over When I Say It's Over
10. The Day We Built Rome
11. Death On Two Legs (bonus track) (CD and vinyl)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом