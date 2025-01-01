Новое видео ELLEFSON-SOTO

SOAB, новое видео проекта ELLEFSON-SOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unbreakable", выпущенного 15 августа:
01. Unbreakable
02. SOAB
03. Shout
04. Hate You, Hate Me
05. Poison Tears (featuring Laura Guldemond of BURNING WITCHES)
06. Ghosts
07. Vengeance (feat. Tim "Ripper" Owens of KK'S PRIEST)
08. Snakes And Bastards
09. It's Over When I Say It's Over
10. The Day We Built Rome
11. Death On Two Legs (bonus track) (CD and vinyl)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет