Почему MUDVAYNE отмечают без Greg'a Tribbett'a:



CHAD GRAY в недавнем интервью обсудил тур "L.D. 50 25th Anniversary" без Greg Tribbett:



«Мы рады выступать на любой сцене, на которой только можем, потому что, вот что я вам скажу, я бы предпочел сейчас лежать дома в постели в позе эмбриона и плакать. Но я здесь. Я здесь ради него. Он хотел, чтобы мы отправились в этот тур. И я ни за что не смог бы делать то, что делаю сейчас, если бы у меня не было любви и поддержки моих поклонников, которые стоят передо мной каждый божий вечер. Ты любишь выходные здесь, потому что это тяжелая работа, но вот что я тебе скажу — это единственное, чего мне не хватает в выходной день. Я мог бы расслабиться или что-то в этом роде, но, черт возьми, большая часть меня хочет быть на сцене, потому что то, чем мы обмениваемся, глубоко и очень, очень сильно, и это, безусловно, дает мне мотивацию. Мои поклонники, мои друзья, моя семья, мое племя дарят мне всю любовь и поддержку, в которой я нуждаюсь. Так что просто благодарю вас от всего сердца».







