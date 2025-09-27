Arts
Новости
Mudvayne

27 сен 2025 : 		 Почему MUDVAYNE отмечают без Greg'a Tribbett'a:

22 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

11 сен 2025 : 		 Новая песня MUDVAYNE

28 авг 2025 : 		 Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE

19 май 2025 : 		 MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS

17 сен 2024 : 		 Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура

26 авг 2024 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

22 июл 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»

6 июл 2024 : 		 Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий

6 апр 2024 : 		 Какой будет новая музыка MUDVAYNE?

26 янв 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»

28 окт 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»

24 сен 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах

29 авг 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE против подкладок

12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE
Почему MUDVAYNE отмечают без Greg'a Tribbett'a:



CHAD GRAY в недавнем интервью обсудил тур "L.D. 50 25th Anniversary" без Greg Tribbett:

«Мы рады выступать на любой сцене, на которой только можем, потому что, вот что я вам скажу, я бы предпочел сейчас лежать дома в постели в позе эмбриона и плакать. Но я здесь. Я здесь ради него. Он хотел, чтобы мы отправились в этот тур. И я ни за что не смог бы делать то, что делаю сейчас, если бы у меня не было любви и поддержки моих поклонников, которые стоят передо мной каждый божий вечер. Ты любишь выходные здесь, потому что это тяжелая работа, но вот что я тебе скажу — это единственное, чего мне не хватает в выходной день. Я мог бы расслабиться или что-то в этом роде, но, черт возьми, большая часть меня хочет быть на сцене, потому что то, чем мы обмениваемся, глубоко и очень, очень сильно, и это, безусловно, дает мне мотивацию. Мои поклонники, мои друзья, моя семья, мое племя дарят мне всю любовь и поддержку, в которой я нуждаюсь. Так что просто благодарю вас от всего сердца».




27 сен 2025
Kliops144
Найс перевод без контекста. Вкратце - у гитариста умерла жена от рака.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
