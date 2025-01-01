Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Ov Sulfur

27 сен 2025 : 		 Новое видео OV SULFUR

2 апр 2025 : 		 OV SULFUR объявили новых участников

29 авг 2024 : 		 Новое видео OV SULFUR

11 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео OV SULFUR

18 янв 2024 : 		 Новое видео OV SULFUR

26 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от OV SULFUR

24 мар 2023 : 		 Новое видео OV SULFUR

26 фев 2023 : 		 Новое видео OV SULFUR

24 янв 2023 : 		 Новое видео OV SULFUR

16 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от OV SULFUR

1 дек 2022 : 		 Новое видео OV SULFUR

13 ноя 2022 : 		 Новое видео OV SULFUR

10 июн 2022 : 		 Новое видео OV SULFUR

30 май 2022 : 		 OV SULFUR на Century Media Records
Новое видео OV SULFUR



Evermore, новое видео OV SULFUR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Endless’, релиз которого намечен на 18 января на Century Media Records.



Сообщений нет

просмотров: 152

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
