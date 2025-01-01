Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*

Erik Grönwall

*



27 сен 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Фрэнка Синатры

30 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALANNAH MYLES

15 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит Робби Уильямса

19 июл 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит PROCOL HARUM

30 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет IRON MAIDEN

17 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALICE COOPER

1 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALPHAVILLE

14 апр 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит THE BEATLES

26 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL выпустил сборник

15 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ERIC CLAPTON

3 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LEONARD COHEN

7 фев 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LED ZEPPELIN

30 дек 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит EUROPE

16 дек 2024 : 		 Рождественский трек от ERIK GRÖNWALL

16 ноя 2024 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

13 ноя 2024 : 		 Выход биографии ERIK GRÖNWALL отложен

3 ноя 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет Хэллоуин-трек

29 окт 2024 : 		 Биография ERIK GRÖNWALL выйдет осенью

19 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»

9 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO

7 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL в стиле диско

23 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Селин Дион

17 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил DIO, BLACK SABBATH, QUEEN

14 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон

28 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит JOHN'a FARNHAM'a
Показать далее
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Фрэнка Синатры



zoom
ERIK GRÖNWALL представил видео на собственное прочтение хита Фрэнка Синатры My Way



просмотров: 85

