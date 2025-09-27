Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Paradox

27 сен 2025 : 		 Новый альбом PARADOX доступен для прослушивания

17 сен 2025 : 		 Новая песня PARADOX

21 авг 2025 : 		 Новая песня PARADOX

18 июл 2025 : 		 Новая песня PARADOX

16 авг 2021 : 		 Новая песня PARADOX

29 июн 2021 : 		 Видео с текстом от PARADOX

17 май 2021 : 		 Видео с текстом и детали нового альбома PARADOX

25 июн 2020 : 		 PARADOX полным ходом работают над новым альбомом

21 дек 2016 : 		 PARADOX соберутся в оригинальном составе

31 май 2016 : 		 Новая песня PARADOX

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от PARADOX

4 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PARADOX

13 янв 2014 : 		 PARADOX сотрудничают с братьями VOGT

19 дек 2013 : 		 PARADOX выпустят сборник демо

12 ноя 2013 : 		 PARADOX сменили басиста

16 окт 2013 : 		 PARADOX остались на AFM RECORDS

4 янв 2013 : 		 PARADOX планируют вновь выйти на сцену

28 дек 2012 : 		 Операцию вокалисту PARADOX перенесли

22 дек 2012 : 		 Лидеру PARADOX сделают операцию

5 дек 2012 : 		 Видео с текстом от PARADOX

25 ноя 2012 : 		 Новая песня PARADOX

27 окт 2012 : 		 Семплы новых песен PARADOX

9 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома PARADOX

6 июн 2012 : 		 Новый альбом PARADOX выйдет в декабре

5 май 2012 : 		 PARADOX представили новый состав

9 дек 2011 : 		 Из PARADOX ушел гитарист
Новый альбом PARADOX доступен для прослушивания



"Mysterium", новый альбом PARADOX, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 сен 2025
olly71
музон то неплохой но как поганейше записано ..
просмотров: 217

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом